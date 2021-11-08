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Çekya Başbakanı Babis’e "tehlikeli araç kullanmaktan" soruşturma başlatıldı

Çekya Başbakanı Andrej Babis hakkında 3 Ekim’de araba kullanırken çektiği videoda önündeki kağıtlara bakarak tehlikeli araç kullandığı gerekçesiyle soruşturma başlatıldı.

Politika 08.11.2021, 13:18
Çekya Başbakanı Babis’e "tehlikeli araç kullanmaktan" soruşturma başlatıldı

Çekya Başbakanı Andrej Babis hakkında 3 Ekim’de araba kullanırken çektiği videoda önündeki kağıtlara bakarak tehlikeli araç kullandığı gerekçesiyle soruşturma başlatıldı.

Çekya Başbakanı Andrej Babis ile ilgili 3 Ekim’de D1 otoyolunda araba kullanırken çektiği videoda önündeki kağıtlara baktığı ve tehlikeli araç kullandığı gerekçesiyle hakkında suç duyurusunda bulunulurken, Çekya Polisi konuyla ilgili soruşturma başlattı. Başbakan Babis’in savunma yapması istenirken, görüntülerde Babis’in tadilatına 2013 yılında başlanan ve geçtiğimiz aylarda tamamlanan Çekya’nın en büyük iki şehri Prag ve Brno’yu birbirine bağlayan D1 otoyolu hakkında bilgiler veriyor. Görüntülerde araç kullanırken zaman zaman önündeki kağıtlara baktığı görünen Babis’in kendisini ve trafiktekileri tehlikeye attığı iddia ediliyor.

Konuyla ilgili Çekya polisinden herhangi bir açıklama gelmezken, şikayette bulunan kişinin kimliği de açıklanmadı.

Başbakan’dan açıklama

Konu ile ilgili açıklama yapan Babis, 3 Ekim tarihinde yayınladığı videonun bir bölümünü kullanarak “İki elimle dikkatli bir şekilde araba kullandığım için birisi beni şikayet etmiş. Sonucun ne olacağını göreceğiz. Sürekli olarak ileriye bakıyordum ve yavaş kullanıyordum. Önümdeki kağıtlara ise birkaç kez iki veya üç milisaniye bakmışımdır. Videonun tamamı Youtube kanalımda var, isteyen izleyebilir. Daha fazla yorum yapmak istemiyorum” dedi.

Yapımına, 1967 yılında başlanan D1 otoyolu Prag ve Brno’yu birbirine bağlamak amacıyla ilk kez beton bloklar şeklinde inşa edildi. Yıllar sonra beton blokların zarar görmesi ve tamir edilemez hale gelmesi nedeniyle 2013 yılında otoyolun yeniden inşasına karar verildi. Çekya’nın ana otoyolu konumunda bulunan 366 km uzunluğundaki D1 otoyolunda, Prag yakınlarındaki Mirosovice, Brno ve yakınlarındaki Kyvalka arasında bulunan 95 köprü de dahil olmak üzere her 2 yönde toplamda 160 kilometrelik bölüm yeniden inşa edildi.

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