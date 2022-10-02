Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Çekya’nın başkenti Prag’da düzenlenecek olan Avrupa Siyasi Birliği Zirvesi’ne katılacağını açıklaması Çekya’nın önde gelen gazete ve haber sitelerinde manşete taşındı.

Haziran ayında düzenlenen AB liderler zirvesinde Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron tarafından ortaya atılan Avrupa Siyasi Topluluğu’nun ilk toplantısı 6-7 Ekim tarihlerinde Çekya’nın başkenti Prag’da düzenlenecek. Toplantıya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılacağının açıklanması ev sahibi Çekya basınında geniş yer buldu. Zirveye 44 devlet başkanı ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de katılırken, zirve ile ilgili haberlerde Çek basını Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı manşetlerine taşıdı.

Çekya’nın önde gelen basın kuruluşlarından Lidovky.cz haber sitesinin “Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gayrı resmi AB zirvesine katılacak” başlığı ile verdiği haberde, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın talebi sonrasında ikili bir görüşme gerçekleştirebileceğini ifade etti. Günlük siyasi gazete Denik ise, “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın perşembe günü Prag’daki gayrı resmi AB zirvesine geleceği doğrulandı” dedi. Seznamzpravy haber sitesinde manşetten verilen haberde, “Batı, devam eden Rus saldırganlığına karşı koymak için Prag’da ince ayar taktikleri yapacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılıyor” ifadelerine yer verdi.

Çekya’da yayın yapan CNN Prima News haber kanalı, “Spekülasyonun sonu. Erdoğan, Prag’daki AB zirvesine gidecek, Türk Büyükelçi doğruladı.” başlığı ile manşete taşıdığı haberde, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın zirveye katılımının uzun süre belli olmadığını, bu gecikmenin spekülasyonlara göre başta Fransa olmak üzere bazı AB üyesi ülkelerinin Erdoğan’ın katılımını istememesinden kaynaklandığı öne sürüldü.

“Müzakereler yeniden güçlenecek”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Prag’daki zirveye katılacağını açıklamasının ardından Çek medyasına konuşan Türkiye’nin Prag Büyükelçisi Egemen Bağış, “Türkiye, Avrupa Birliği’nin yıllardır çıkmaza soktuğu müzakerelerin bu zirve ardından yeniden güçlenmesini istiyor. Son süreçte yaşanan küresel krizler AB liderlerine Türkiye’nin stratejik önemini hatırlattı” dedi.

Rusya’ya karşı güç gösterisi mesajı verildi

Zirveye katılacak devlet başkanlarına gönderilen davet mektubunda, “Avrupa Siyasi Topluluğu, Rusya’nın şiddetli savaşının hepimizi etkileyen dramatik sonuçlar doğurduğu, birçok cephede, ortak güvenlik ile istikrarımıza meydan okuduğu bu zorlu kavşakta, Avrupa kıtasındaki ülkeleri bir araya getirerek, siyasi koordinasyon içinde çalışabilmeyi amaçlamaktadır” denildi. Davet mektubundaki bu açıklama Avrupa’nın Rusya’ya karşı bir güç gösterisi mesajı verdiği şeklinde yorumlandı.

Prag’da düzenlenecek olan Avrupa Siyasi Topluluğu (ATS) Zirvesi’ne 27 AB üyesi ülkenin liderinin yanı sıra Türkiye, Arnavutluk, Azerbaycan, Birleşik Krallık, Bosna-Hersek, Ermenistan, Gürcistan, İsviçre, İzlanda, Karadağ, Kosova, Kuzey Makedonya, Lihtenştayn, Moldova, Norveç, Sırbistan ve Ukrayna liderleri ile NATO Genel Sekreteri Stoltenberg katılacak.

Zirve’nin ilk gününde üye olmayan ülkelerin de bulunduğu geniş katılımlı bir toplantı düzenlenirken, ikinci günkü toplantıya ise sadece AB üyesi ülkelerin liderleri katılacak.