Çayküsü ismi, ’Ormancı’ türküsündeki gibi ‘Gevenes’ oldu

Ormancı türküsünün geçtiği Menteşe’nin Çaykübü Mahallesinin türküde geçen Gevenes ismine alması için Menteşe Belediye’sine Mahalle Muhtarlığı tarafından yapılan başvuru Meclisi İnceleme Komisyonunda kabul edildi.

1960 yılında Yatağan’da Muğla’nın Merkez ilçesi Menteşe ilçesine bağlanan, 1962 yılında da ismi Çaykübü olarak değiştirilen Ormancı Türküsünün yaşandığı Çaybükü Mahallesi tekrar orijinal ismi olan Gevenes ismi için Menteşe Belediye Meclisinde oy birliği ile kabul edildi. Mart ayı Menteşe Belediye Meclisine getirilen isim değişikliği oy birliği ile İnceleme Komisyonuna havale edilmişti. Menteşe Belediye Meclisi İnceleme Komisyonu isim değişikliğinin gerekçesinde 1946 yılında yaşanan olay sonrası kaleme alınan Ormancı Türküsünde ‘Gevenes’ isminin geçtiği ve mahalle sakinlerinin Gevenes ismini talep etmeleri nedeniyle Çaybükü isminin ‘Gevenes’ olarak değiştirilmesine karar verdi.

Gevenes Mahalle Muhtarı Bilal Özsoy, “Köyümüz eskiden herkes tarafından Gevenes olarak biliniyordu. 1962 yılında bazı köylerin ismi değişiklik yapıldı. Ama bizim köyün Ormancı Türküsünün içindeki isim Gevenes. Diğer köylerden gelen vatandaşlar, misafirler, turistiler de Gevenes olarak biliyorlar. Ama resmiyetteki ismi Çaybükü olduğu için Çaybükü’ne geldiklerinde ‘Gevenes’e nereden gideriz’ diye adres soruyorlar. Türkü’de adı geçen isim hep Gevenes. Başkanımıza ve meclis üyelerimize, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Menteşe Belediye Meclisinde Çaybükü isminin ‘Gevenes’ olarak değiştirilmesine yönelik İnceleme Komisyonu raporu meclis üyelerinin oyuna sunuldu. Oylamada oy birliği ile’Gevenes’ ismi kabul edildi.