Çavuşoğlu’ndan Macron’a sert tepki: "Sömürgecilik gibi kara bir lekesi olmayan Türkiye’yi bu tartışmaların içerisine çekmeye çalışması yanlış"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Cezayir konusunda Türkiye’yi hedef alan sözlerine tepki göstererek, "Tarihinde sömürgecilik gibi kara bir lekesi olmayan Türkiye’yi bu tartışmaların içerisine çekmeye çalışması yanlıştır" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye-Ukrayna Ortak Stratejik Planlama Grubu’nun 9’uncu toplantısına katılmak üzere geldiği Ukrayna’nın Lviv kentinde mevkidaşı Dmitro Kuleba ile ortak basın toplantısı gerçekleştirdi. Bakan Çavuşoğlu, Dmytro Kuleba’ya daveti ve misafirperverliği için teşekkür ederek, "Bugün bir kez daha Ukrayna’da ama ilk defa bu güzel şehir Lviv’de bulunmaktan mutluluk duyuyorum. Daha önceki bir görüşmemizde Lviv’e hiç gitmediğimi söyleyince bir sonraki ortak planlama toplantısını mutlaka orada yapacağız demiştiniz. Özellikle bunun için de çok teşekkür ediyorum" dedi.

Çavuşoğlu, "Bugün değerli dostum Dmitro’nun da söylediği gibi Ortak Stratejik Planlama Grubu Toplantısı’nda 10. Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Toplantısı’nın hazırlıklarını yaptık. Bu zirvenin başarılı ve sonuç odaklı olmasını arzu ediyoruz. Dolayısıyla zirveye kadar çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Özellikle Serbest Ticaret Anlaşması başta olmak üzere bazı anlaşmaların zirveye kadar hazır olması için çabalarımızı sürdüreceğiz. Zirveden önce Karma Ekonomi Toplantısı görüşmesini gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Ayrıca 2 + 2 yani dörtlü Quadrico formatında dostum Dmytro’yu ve Ukrayna Savunma Bakanı’nı Milli Savunma Bakanımızla beraber ülkemizde ağırlamaktan mutluluk duyacağız” şeklinde konuştu.

"Türkiye ve Ukrayna arasında herkesin imrendiği bir dostluk var"

Türkiye ve Ukrayna arasındaki sıcak ilişkilere değinen Çavuşoğlu, "Türkiye ve Ukrayna arasında herkesin imrendiği bir dostluk var. Her zaman birbirimize olan desteğimizi ve dayanışmamızı gösteriyoruz. Ağustosta benim şehrim Antalya ve Muğla bölgesinde özellikle başlayan yangınla mücadelede Ukrayna’nın verdiği destek için huzurlarınızda bir kere daha ülkem, hükümetim ve milletim adına teşekkür ediyorum. Bu dayanışmayı hiçbir zaman unutmayacağız" dedi.

Çavuşoğlu, "Ukrayna ile ikili ticaretimiz turizm ve savunma sanayi başta olmak üzere birçok alanda gelişiyor. Aynı şekilde üst düzeyli temaslarımız da devam ediyor. Cumhurbaşkanlarımız bu yıl içerisinde iki defa bir araya geldi. Bende Vilnius’ta düzenlenen Ukrayna Reform Konferansı’na katılmıştım. Ağustosta da Kırım Platformu zirvesine katıldım. Bu başarılı zirve için Devlet Başkanı Zelenskiy’i ve dostum Dmytro’yu huzurlarınızda tebrik etmek isterim. Dmytro’yu Ağustos’ta Antalya Diplomasi Formu Toplantısı’nda ağırlamaktan mutluluk duyduk. Bir sonraki toplantıyı 11-13 Mart 2022 tarihinde gerçekleştireceğiz, sizi ve Devlet Başkanı Zelenskiy’i ağırlamaktan mutluluk duyacağız” ifadelerini kullandı.

"Turist sayısında rekor kıracağız"

Turist sayısında rekor kırılacağını ifade eden Çavuşoğlu, "Bugünkü görüşmemizde ikili ilişkilerimizi tüm boyutuyla ele aldık. Ayrıca bölgesel konularda da görüş alışverişinde bulunduk. Bakanlıklarımız arasında hem ikili hem de bölgesel konularda görüşmelerimizi arttıracak bir anlaşmaya vardık. Bu yıl ticaret hacmimiz pandemi öncesindeki dönemi aşacak. Aşı sertifikalarının karşılıklı tanınması sebebiyle turist sayısı karşılıklı artıyor ama Ukrayna’dan Türkiye’ye gelen sayısı 2 milyona ulaşacak, Dmytro’nun da söylediği gibi rekor kırmış olacağız. Dolayısıyla vatandaşlarımız arasında ticaret, yatırım, turizm vesilesiyle artan temaslar üzerine bugün konsolosluk konularını da ele aldık" dedi.

"Ukrayna’nın toprak bütünlüğü ve egemenliği konusunda desteğimiz tam"

Bakan Çavuşoğlu, "Ukrayna’nın toprak bütünlüğü ve egemenliği konusunda desteğimiz tamdır ve Dmytro’nun da söylediği gibi sarsılmazdır. Bu anlayışla Kırım Platformu’nun kuruluşuna da destek verdik. Bundan sonraki süreçte de Türkiye olarak elimizden gelen desteği vermeye devam edeceğiz. Kırımlı soydaşlarımızın Ukrayna toprak bütünlüğü içerisinde güvence altına alınması için ortak çalışmalarımızı sürdüreceğiz" diye konuştu.

"Kırım Tatarları için konut çalışmalarını birlikte sürdüreceğiz" diyen Çavuşoğlu, "Bu yıl bitmeden inşaata başlamayı planlıyoruz. Her zaman söylediğimiz gibi Donbass’ın hukuk ve Ukrayna egemenliği ile toprak bütünlüğü altında çözülmesini savunuyoruz. Bu anlamda Ukrayna’nın gözlem misyon çalışmalarını önemsiyoruz. Bugün gördüğünüz gibi birçok konuyu iki dost ülkeye yakışır bir şekilde samimi ortamda ele aldık. Bir kere daha dostum Dmytro’ya çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Fransa’ya Cezayir tepkisi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Cezayir ve Türkiye hakkındaki açıklamalarına ilişkin bir soru üzerine, "Ben Ukrayna’da iken üçüncü bir ülke hakkında konuşmak istemem. Madem soruyu sordunuz cevaplayayım. Son zamanlarda Fransa’nın kendi sömürgecilik tarihiyle yüzleşmeye çalıştığını görüyoruz. Bunu da olumlu karşıladığımızı daha önce ifade etmiştik. Fakat son zamanlarda da tarihi konularda yanlış yorum ve çarpıtmalara şahit oluyoruz" dedi.

"Sömürgecilik gibi kara bir lekesi olmayan Türkiye’yi bu tartışmaların içerisine çekmeye çalışması yanlış"

Çavuşoğlu, "Bu konuda Fransa’nın ne kadar samimi olduğuna dair soru işaretleri artmaya başladı. Özellikle tarihinde sömürgecilik gibi kara bir lekesi olmayan Türkiye’yi de bu tartışmaların içerisine çekmeye çalışmak yanlıştır ve Cezayir de bu konuda gerekli tepkiyi göstermiştir. Cumhurbaşkanımız Erdoğan, Macron ile basın üzerinden değil de doğrudan birbirimizle konuşmak üzerinde hemfikir kalmıştık. Bu bakımdan bu tür açıklamaları doğru bulmuyoruz" ifadelerini kullandı.

"Bizimle ilgili söyleyecek bir sözü varsa arkamızdan değil, doğrudan yüzümüze söylesin"

Bakan Çavuşoğlu, "Şu anda Fransa seçim atmosferine girmiş durumda. Seçimler sebebiyle Macron’un bu yollara tevessül ettiğini görüyoruz. Oysa Fransa’da veya başka ülkelerde de bu tür yaklaşımların seçimlere bir faydası olmadığını gördük. Bu nedenle kendi halkının güvenini kazanacak adımlar atmasının daha etkili olacağını düşünüyorum. Bizimle ilgili söyleyecek bir sözü varsa arkamızdan değil, doğrudan yüzümüze söylemesini tercih ederiz. Tıpkı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın yaptığı gibi" ifadeleriyle Macron’un açıklamalarına sert tepki gösterdi.