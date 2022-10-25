Çavuşoğlu: "Sömürgeciliğe karşıyız, Afrika küresel gerilemeyi değiştirebilir”

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu 8. Dakar Uluslararası Forumunda yaptığı konuşmada, "Sömürgeciliğe karşıyız, yeni sömürgeciliğe karşıyız. Afrika küresel gerilemeyi değiştirebilir” dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Senegal’in başkenti Dakar’daki Abdou Diouf Uluslararası Konferans Merkezi’nde düzenlenen 8. Dakar Uluslararası Forumunun “Krizler ve Afrika’nın Egemenliği” başlıklı oturumuna katıldı. Dünyamızı etkileyen küresel sınamaların ve Ukrayna’daki savaşın Afrika’ya etkilerinin ele alındığı forumda konuşan Çavuşoğlu, Türkiye’nin kazan kazan temelindeki Afrika Ortaklığı hakkında bilgi verdi. Çavuşoğlu, “Bence yeni gerçekliklere ve değişime adapte olmakta zorlanıyoruz. Son 30 yılda ortaya çıkan 2 sorunun küresel sistemi etkilediğini düşünüyorum” dedi. Çavuşoğlu, bu iki sorunun rekabetçilik ve tek taraflılık olduğunu söyleyerek, “Son 30 yılda da gözlemlediğimiz şey, ne yazık ki rekabet, iş birliğine, tek taraflılık ise çok taraflılığa üstün geldi” diye konuştu.

“Pandemiden önce 80 milyon civarında yerinden edilmiş insan vardı, bugün bu sayı 100 milyonun üzerinde”

Korona virüs salgını sonrası Rusya-Ukrayna savaşının küresel sisteme daha fazla zarar verdiğini vurgulayan Çavuşoğlu, “Dünyamız zaten birden çok krizle mücadele ediyor ve bunlar bir kısır döngü gibi birbirlerini besliyor. Çatışmalardan, terörden, düzensiz göçten bahsediyorum, görünen o ki bu sorun büyüyecek ve büyüyor. Pandemiden önce 80 milyon civarında yerinden edilmiş insan vardı, bugün bu sayı 100 milyonun üzerinde. Bu, ortak sorunumuz olmaya devam edecek. Ayrıca ırkçılık ve ayrımcılık da birbiriyle bağlantılı. Bu zorluklar herkesi etkiler, ancak en büyük negatif etkisi savunmasız gruplar ve Afrika’ya yapıyor” ifadelerini kullandı.

Afrika ülkelerinin yaklaşık yarısının hem Ukrayna’dan hem de Rusya’dan gelen tahıllara bağlı olduğunu aktaran Çavuşoğlu, “Rus gübrelerinin ihracatındaki zorluklar tarımsal üretimin daha da zorlaşmasına neden olacak. Afrika tarım üretiminde yüzde 20 düşüş olacağı belirtiliyor. Kıtada yaşayanların neredeyse yarısı ya elektriksiz ya da elektriğe kısıtlı erişime sahip. Tüm bu zorluklar zaten terör ve devlet dışı güçler tarafından askeri darbe ve iç karışıklıklarla, Türkiye’nin şiddetle karşı olduğu yeni sömürgecilikle zor durumda olan Afrika ülkelerinin bağımsızlıklarında ve istikrarında ek bir baskıya yol açıyor. Sömürgeciliğe karşıyız, yeni sömürgeciliğe karşıyız. Afrika küresel gerilemeyi değiştirebilir” dedi. Çavuşoğlu, “Türkiye olarak Senegal ve Güney Afrika’nın hem Ruslarla hem de Ukraynalılarla görüştüğünü ve bu savaşı bitirmek için büyük çaba sarf ettiklerini düşünüyoruz” diye konuştu.

Çavuşoğlu, tüm aktörlerin Afrika’yla eşit ortak olarak ilişki kurması gerektiğini de kaydetti.

"Ticaret hacmimiz 20 yıl önce sadece 4.5 milyar dolardı. Geçen yıl 34.5’e ulaştı ve bu yıl 45 milyar doları aşacağız"

Oturumun soru cevap kısmında son 20 yılda Türkiye’nin Afrika’ya yönelik yaklaşımına değinen Çavuşoğlu, “20 yıl önce sadece 12 büyükelçiliğimiz vardı. Şimdi Afrika kıtasında 44 büyükelçiliğimiz var. Ticaret hacmimiz 20 yıl önce sadece 4.5 milyar dolardı. Geçen yıl 34.5’e ulaştı ve bu yıl 45 milyar doları aşacağız" diye konuştu. Çavuşoğlu, “Afrika’daki Türk yatırımlarının toplam tutarı 80 milyar doları aştı ve Türkiye, birçok farklı sektördeki deneyim ve uzmanlığını Afrikalı kardeşleriyle paylaşıyor. Türkiye terörle mücadelede de Afrika ülkelerine destek veriyor. Sadece meşhur insansız hava araçlarımızdan sağlamakla kalmıyoruz, aynı zamanda Afrika’nın farklı ülkelerinin güvenlik güçlerine terörle mücadelelerini güçlendirmeleri için eğitimler veriyoruz” dedi. Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) 23 bölge ofisi bulunduğunu ve her Afrika ülkesinde projeler gerçekleştirdiğini hatırlatan Çavuşoğlu, geçtiğimiz yıl yapılan 3. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi’ne 38 Afrika ülkesinden 16 devlet ve hükümet başkanı ile 100 bakanın katıldığını söyledi. Çavuşoğlu, Türkiye’nin Afrika Birliği, ECOWAS gibi diğer bölgesel kuruluşlarla da stratejik iş birliğinin bulunduğunu belirtti.

“Libya’da iç savaşı önledik”

Çavuşoğlu, “Libya’da iç savaşı önledik. Şimdi birlikte Libya ve Libya halkının istikrarı ve refahı için meşru hükümetle birlikte çalışıyoruz” ifadelerini kullandı. Çavuşoğlu, Türkiye’nin Afrika politikasının başarılı olmasının sebebine yönelik, “Çünkü Türkiye tüm Afrika’yı eşit ortak olarak görüyor” dedi.