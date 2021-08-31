Çavuşoğlu, Sırbistan Devlet Başkanı Vuçiç’e imzalı Anadolu Efes forması hediye etti

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sırbistan Devlet Başkanı Aleksandar Vuçic’e, Avrupa şampiyonu olan Anadolu Efes takımının tüm takım tarafından imzalanmış formasını hediye etti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Belgrad’daki Başkanlık Sarayı’nda Sırbistan Devlet Başkanı Aleksandar Vuçiç ile bir araya geldi. Bakan Çavuşoğlu görüşmenin ardından, Vuçic’e basketbolda Avrupa şampiyonu olan Anadolu Efes takımının tüm takım tarafından imzalanmış formasını hediye etti.

Bakan Çavuşoğlu’nun 2 günlük resmi ziyareti kapsamında, ikili ilişkiler, iki ülke arasındaki işbirliğinin daha da güçlendirilmesine yönelik adımlar ile güncel bölgesel ve uluslararası gelişmeleri değerlendirmesi bekleniyor. Çavuşoğlu, ayrıca Yeni Pazar’daki Başkonsolosluğun açılış törenine katılacak.