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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Uzlaştırma fiyatları doğalgaz ve ithal kömür santralleri için megavatsaat başına 2 bin 500 lira olarak belirlendi. Diğer santraller için bin 200 lira olarak kararlaştırılmış oldu. Böylece santrallerin ü
Çavuşoğlu sinyali verdi! Rusya-Ukrayna arasında yakın zamanda bir görüşme yapılabilir...
Rusya, dün yaptığı açıklama ile Ateşkes ilan ettiğini duyurmuştu. Yapılan açıklamada, sivillerin ve yabancı vatandaşların Mariupol'den Zaporijya'ya tahliyesi için ek bir insani koridor açılacağı da bildirildi. Rusya, insani amaçla ateşkes ilan edeceğini duyurdu. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu bugün yaptığı açıklamada 'Rus ve Ukraynalı taraflar 1-2 hafta içinde üst düzey bir görüşme yapabilir. ' dedi.
Politika 31.03.2022, 10:28
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rus ve Ukraynalı tarafların bir iki hafta içinde daha üst düzey bir görüşme yapabileceğini bildirdiklerini açıkladı.Rusya ve Ukrayna arasındaki müzakereler geçtiğimiz günlerde İstanul'da düzenlenmiş ve tüm dünyanın gündemine bomba gibi düşmüştü.