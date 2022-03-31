Çavuşoğlu sinyali verdi! Rusya-Ukrayna arasında yakın zamanda bir görüşme yapılabilir...

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rus ve Ukraynalı tarafların bir iki hafta içinde daha üst düzey bir görüşme yapabileceğini bildirdiklerini açıkladı.Rusya ve Ukrayna arasındaki müzakereler geçtiğimiz günlerde İstanul'da düzenlenmiş ve tüm dünyanın gündemine bomba gibi düşmüştü.