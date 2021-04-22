Çavuşoğlu, Romanya Müslümanları Müftüsüyle ve Türk-Tatar soydaş toplumu temsilcileriyle görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Romanya’daki temasları kapsamında Romanya Müslümanları Müftüsüyle ve Türk-Tatar soydaş toplumu temsilcileriyle görüştü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye, Polonya ve Romanya Dışişleri Bakanları Üçlü Toplantısı’na katılmak ve ikili temaslarda bulunmak üzere geldiği Romanya’nın başkenti Bükreş’te Romanya Dışişleri Bakanı Bogdan Aurescu ile görüşmesinin ardından Türkiye-Romanya Stratejik Ortaklık Bildirisinin Kabulünün 10. Yıldönümü Konferansı’na katılmıştı. Konferansın ardından Çavuşoğlu, Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis’le bir araya gelmişti.

Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Iohannis ile görüşmesinin ardından Romanya Müslümanları Müftüsüyle ve Türk-Tatar soydaş toplumu temsilcileriyle görüştü. Çavuşoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Romanya’da yaşayan Türk-Tatar soydaş toplumu temsilcileri ve Romanya Müslümanları Müftüsüyle bir araya geldik. Tatar toplumunun Parlamento’da tekrar temsil edilmeye başlamasından memnunuz. Romanya’yla en önemli dostluk köprümüz soydaşlarımıza her alanda desteğimiz sürecek” dedi.