Çavuşoğlu, Polonya Dışişleri Bakanı Rau ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Romanya’daki temaslarına devam ederken, Polonya Dışişleri Bakanı Zbigniew Rau ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye, Polonya ve Romanya Dışişleri Bakanları Üçlü Toplantısı’na katılmak ve ikili temaslarda bulunmak üzere geldiği Romanya’nın başkenti Bükreş’te Romanya Dışişleri Bakanı Bogdan Aurescu ile görüşmesinin ardından Türkiye-Romanya Stratejik Ortaklık Bildirisinin Kabulünün 10. Yıldönümü Konferansı’na katılmıştı. Konferansın ardından Çavuşoğlu, Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis’le bir araya gelmişti.

Çavuşoğlu, Bükreş’teki temaslarına devam ederken, Polonya Dışişleri Bakanı Zbigniew Rau ile görüştü. Çavuşoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Polonya Dışişleri Bakanı Zbigniew Rau ile ilişkilerimizi ve bölgesel gelişmeleri değerlendirdik. Ticaretimiz pandemiye rağmen arttı. Hedefimiz 10 milyar dolar. Kültür, eğitim, sivil havacılık ve savunma sanayii alanlarında işbirliğimizi geliştireceğiz” dedi.

Çavuşoğlu ayrıca, Romanya Müslümanları Müftüsüyle, Türk-Tatar soydaş toplumu temsilcileriyle ve Gürcistan Dışişleri Bakanı David Zalkaliani ile bir araya gelmişti.