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Çavuşoğlu, New York’ta Türkevi Binasını ziyaret etti

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, BM Genel Kurulu’nun Filistin’e ilişkin toplantısı için geldiği ABD’nin New York kentinde Genel Kurul toplantısının ardından inşaatı devam eden Türkevi Binasını ziyaret etti.

Politika 21.05.2021, 00:49
Çavuşoğlu, New York’ta Türkevi Binasını ziyaret etti

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, BM Genel Kurulu’nun Filistin’e ilişkin toplantısı için geldiği ABD’nin New York kentinde Genel Kurul toplantısının ardından inşaatı devam eden Türkevi Binasını ziyaret etti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, BM Genel Kurulu’nun Filistin’e ilişkin toplantısı için ABD’nin New York kentine gelmişti. Çavuşoğlu, toplantı sonrası ikili görüşmelerde bulunmasının ardından 2017’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından temeli atılan Türkevi Binası’nın inşaatını ziyaret etti.

Devam eden inşaa çalışmalarında incelemelerde bulunan Çavuşoğlu, binanın New York’un sembol binalarından biri olacağını ifade ederek, “Milletimize şimdiden hayırlı olsun” dedi.
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