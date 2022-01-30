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Çavuşoğlu, Maldivler Parlamento Başkanı Nasheed ile görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Maldivler Parlamentosu Başkanı Mohamed Nasheed ile bir araya geldi.
Politika 30.01.2022, 12:27
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Maldivler Parlamentosu Başkanı Mohamed Nasheed ile bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Maldivler’deki temasları kapsamında Parlamento Başkanı Mohamed Nasheed ile görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede iki ülkenin parlamentolararası işbirliğinin geliştirilmesi konusunda mutabakata varıldı.