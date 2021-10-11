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Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar başkanlığında, Kuvvet Komutanları, Bakan Yardımcısı Yunus Emre Karaosmanoğlu ve birlik komutanlarının da katılımıyla video telekonferans yöntemiyle toplantı düzenlendi.
Çavuşoğlu, Lübnan ve Irak Dışişleri Bakanları ile görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da Lübnan Dışişleri Bakanı Abdallah Bouhabib ve Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştirdi.
Politika 11.10.2021, 16:34
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da Lübnan Dışişleri Bakanı Abdallah Bouhabib ve Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştirdi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bağlantısızlar Hareketi (NAM) 60. yıldönümü vesilesiyle düzenlenen üst düzeyli toplantıya katılmak üzere geldiği Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da ikili temaslarını sürdürüyor. Bakan Çavuşoğlu, temasları kapsamında Lübnan Dışişleri Bakanı Abdallah Bouhabib ve Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştirdi.