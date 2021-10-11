Çavuşoğlu, Lübnan ve Irak Dışişleri Bakanları ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da Lübnan Dışişleri Bakanı Abdallah Bouhabib ve Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bağlantısızlar Hareketi (NAM) 60. yıldönümü vesilesiyle düzenlenen üst düzeyli toplantıya katılmak üzere geldiği Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da ikili temaslarını sürdürüyor. Bakan Çavuşoğlu, temasları kapsamında Lübnan Dışişleri Bakanı Abdallah Bouhabib ve Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştirdi.