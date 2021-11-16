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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Diriliş şairi Üstad Sezai Karakoç rahmet-i Rahman’a kavuştu. Örnek bir hayat, sağlam bir fikir örgüsü ve büyük bir edebî miras bıraktı geride. Mevla mekanını cennet, makamını âli, ruhunu şad eylesin."
Çavuşoğlu, Lübnan Başbakanı Mikati tarafından kabul edildi
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Lübnan Başbakanı Necip Mikati tarafından kabul edildi.
Politika 16.11.2021, 16:53
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Lübnan Başbakanı Necip Mikati tarafından kabul edildi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi ziyarette bulunmak üzere geldiği Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta temaslarını sürdürüyor. Bakan Çavuşoğlu, Beyrut temasları kapsamında Başbakanlık Sarayı’nda Lübnan Başbakanı Necip Mikati tarafından kabul edildi.