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Çavuşoğlu, Kosova’nın Mamuşa bölgesinde coşkuyla karşılandı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kosova’nın Mamuşa bölgesinde halk tarafından coşkuyla karşılandı.

Politika 19.06.2022, 20:11
Çavuşoğlu, Kosova’nın Mamuşa bölgesinde coşkuyla karşılandı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kosova’nın Mamuşa bölgesinde halk tarafından coşkuyla karşılandı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Balkan ziyaretinin son durağı Kosova’da halkla buluştu. Kosova’nın Mamuşa bölgesinde soydaşlara hitap eden Bakan Çavuşoğlu, halk tarafından davul, zurnayla karşılandı. Karşılamada, çocuklar "En büyük Türkiye" sloganları atarken, Çavuşoğlu Kosovalı vatandaşlarla vakit geçirdi.

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