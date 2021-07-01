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Çavuşoğlu, KKTC’de YÖDAK’ı ziyaret etti

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne (KKTC) gerçekleştirdiği çalışma ziyareti kapsamında Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulunu (YÖDAK) ziyaret etti.

Politika 01.07.2021, 18:31
Çavuşoğlu, KKTC’de YÖDAK’ı ziyaret etti

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne (KKTC) gerçekleştirdiği çalışma ziyareti kapsamında Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulunu (YÖDAK) ziyaret etti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, çalışma ziyareti kapsamında dün geldiği Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki (KKTC) temaslarını sürdürüyor. Bakan Çavuşoğlu, Türk Mukavemet Teşkilatı (TMT) Mücahitler Derneği’nin ardından Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulunu (YÖDAK) ziyaret etti. YÖDAK Başkanı Turgay Avcı, Çavuşoğlu’nu kapıda karşılarken, Çavuşoğlu’na ziyareti sırasında, Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri ve KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu eşlik etti. Görüşme basına kapalı olarak gerçekleşti.
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