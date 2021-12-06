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Çavuşoğlu: “Katar’la iş birliğimizi derinleştiriyoruz”

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye ile Katar arasındaki iş birliğinin her alanda derinleştiğini ifade ederek, "Özellikle savunma, ekonomi, eğitim, kültür, sağlık gibi alanlarda iş birliğimizi derinleştiriyoruz" dedi.

Politika 06.12.2021, 14:35
Çavuşoğlu: “Katar’la iş birliğimizi derinleştiriyoruz”

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye ile Katar arasındaki iş birliğinin her alanda derinleştiğini ifade ederek, "Özellikle savunma, ekonomi, eğitim, kültür, sağlık gibi alanlarda iş birliğimizi derinleştiriyoruz" dedi.

Türkiye-Katar 7. Yüksek Stratejik Komite Dışişleri Bakanları Hazırlık Toplantısı’na katılmak üzere Katar’ın Başkenti Doha’da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdulrahman Al-Thani ile ortak basın toplantısı düzenledi. Türkiye’nin Katar’la mükemmel ilişkilere sahip olduğunu ifade ederek konuşmasına başlayan Bakan Çavuşoğlu, “Yarın Yedinci Yüksek Stratejik Komite Toplantısı’nı gerçekleştireceğiz. Biraz önce değerli kardeşim ve heyetlerimizle beraber hazırlıkları gözden geçirdik ve imzaya hazır olan belgeler müzakere ettiğimiz belgeleri de gözden geçirdik. Kendisinin de söylediği gibi çok sayıda belgeyi daha önceki zirvelerde imzaladık. Onların uygulamasını da birlikte takip ediyoruz. Yarın imzalanacak anlaşmaların da yine uygulamasını birlikte takip edeceğiz” dedi.

“Katar’la iş birliğimizi derinleştiriyoruz”

Katar ile Türkiye arasında her alanda ilişkilerin geliştiğini vurgulayan Çavuşoğlu, “Özellikle savunma, ekonomi, eğitim, kültür, sağlık gibi alanlarda iş birliğimizi derinleştiriyoruz. Ortak bildirimiz de yine yarın imzalanacak, ikimiz imzalayacağız. Son derece kapsayıcı ve ilişkilerimizin derinliğini gösteren bir bildiridir” diye konuştu.

Ticaret ve yatırımlar konusunu da iş birliğinin geliştiğini ifade eden Çavuşoğlu, “Yarın yatırımlar ve KOBİ’ler arasında da yine işbirliğine dair belgeleri inşallah imzalayacağız. Sağlık ve turizm alanında ilişkilerimiz her geçen gün daha da gelişiyor. Bu konularda da iş birliği anlaşmaları imzalayacağız. Bu seyahatler konusunda, Covid-19 konusunda her ülke tedbirler alıyor. Bazen bu tedbirleri gevşetiyoruz. Son zamanlarda yeni versiyonlarıyla beraber Covid-19’un bazı ülkeler tedbir aldı. Ama Katar, Türkiye’yi yeşil listeye ekledi. Bunun için çok teşekkür ediyoruz. Karşılıklı aşı sertifikalarımızın da tanınması ile beraber vatandaşlarımız daha kolay seyahat edecekler” şeklinde konuştu.

“Katarlı kardeşlerimiz de eğitim için Türkiye gelmeye başladı”

Askeri ve savunma sanayiinde de yine ilişkilerin derinleştiğini kaydeden Bakan Çavuşoğlu, “Eğitim ve kültür alanında da ilişkilerimizi geliştirme konusunda kararlıyız. Yarın önümüzdeki 2 yılda kültür alanında hangi faaliyetleri yapacağımıza dair bir belgeyi de ilgili bakanlarımız imzalayacak. Üniversitelerimiz arasında iş birliğimiz gelişiyor. Türk öğrencileri eğitim için Katar’ı tercih ediyor. Katarlı kardeşlerimiz de eğitim için Türkiye’ye gelmeye başladı” ifadelerini kullandı.

“İnsani yardımlar Afgan halkına siyasi saiklerden bağımsız bir şekilde ulaştırılmalı”

Türkiye’nin bölgesel konularda da dost ve kardeş Katar‘la hemfikir olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, “Afganistan’daki şartları çok iyi biliyoruz. Katar herkesten çok daha iyi biliyor. Katar’ın özellikle Afganistan’da barış ve bir anlaşma sağlanması için ne kadar çaba sarf ettiğini en yakından bilenlerden bir tanesiyiz. Ama şu andaki şartlarda Afgan halkının ciddi insani yardıma ihtiyacı var. Bu insani yardımları siyasi saiklerden bağımsız bir şekilde uluslararası toplumun Afgan halkına ulaştırması gerekiyor. Bu konuda Katar’ın duyarlılığı, Türkiye’nin duyarlılığının da örnek olması gerekiyor. İki hafta sonra İslamabad‘da İslam işbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanları Toplantısı’nda da bunu ele alacağız” dedi.

“İnsani yardımlar için birlikte çalışıyoruz”

Libya’daki gelişmelerin yakından takip edildiğini belirten Çavuşoğlu, “Özellikle bu vesileyle Libya’da Hafter tarafından alıkonulan 7 vatandaşımızın önce Katar’a sonra Türkiye’ye gelmesinde Katar’ın çok büyük bir rolü oldu. Katar hükümetine, kardeşim Muhammed’e ve Katar’ın Ankara büyükelçisine huzurlarınızda bu desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Yine Suriye’de insani yardımlar için birlikte çalışıyoruz. Somali’de altyapı projeleri hayata geçirmek için birlikte hareket ediyoruz. Filistin davasını birlikte savunmaya devam ediyoruz” diye konuştu.

Katar’ın son yıllarda çok önemli etkinliklere ev sahipliği yaptığını kaydeden Çavuşoğlu, “Formula 1, FIFA Avrupa kupası, yine 2022 FIFA Dünya Kupası gibi çok önemli etkinliklere ev sahipliği yapıyor. Şu anda FIFA Arap Kupası’na da ev sahipliği yapıyor. Bu vesileyle de Katar milli takımına da başarılar diliyorum. Türkiye olarak FIFA 2022 Dünya Kupası’na katılmak için eleme maçları oynayacağız zor rakiplerle karşılaşıyoruz. Ama milli takımımıza güveniyoruz ve gelecek sene burada Katar’da olmak için elimizden gelen gayreti milli takım olarak göstereceğiz” dedi.

Katar ve Türkiye’nin Afganistan’daki iş birliği konusunda açıklamalarda bulunan Bakan Çavuşoğlu, “İnsani konularda elimizden gelen desteği veriyoruz. Türkiye olarak bir taraftan Türk Kızılay’ı diğer taraftan Katar Kızılay’ı da sahada aktif bir şekilde insani yardımları ulaştırıyor. Ayrıca diğer kurumlarımızla beraber ilave insani yardımları ulaştırmak için koordineli bir şekilde çalışıyoruz. Geçmişte ayırdığımız ödenekler vardı. Onları da insani yardımlara yönlendirdik. Maarif Vakfı’mız eğitim çalışmalarını sürdürüyor. Orada çok sayıda okulunu açık tutuyor. Bunlardan 10 tanesi de kızların eğitim gördüğü okullardır. Bunu devam ettirmemiz gerekiyor. Öğretmenlerin ve sağlık çalışanların maaşlarının ödenmesi için yine Birleşmiş Millet Kalkınma Programı’nın oluşturduğu fona da katkı sağlıyoruz. Ama diğer taraftan Katar’la birlikte Afganistan’daki havaalanlarının açık tutulması için neler yapabilirizi konuşuyoruz. Birlikte havaalanlarına işletebilir miyiz diye. Kendi aramızda bu konuda mutabıkız. Birlikte hareket edeceğiz. Tabi bunun bir de Afganistan tarafı var. Taliban’la da bu konuların iyi müzakere edilmesi gerekiyor. Taliban’ın da bu konuda fikrinin düşüncesinin net olması gerekiyor. Gördüğünüz gibi insani durumdan, ekonomik duruma ve havaalanına kadar kardeş Katar’la işbirliğimiz devam ediyor” şeklinde konuştu.

“Türkiye olarak tüm bölgedeki ülkelerle ilişkilerimizi her zaman geliştirerek devam ettirmek istiyoruz”

Katar’ın diğer ülkelerle 3-4 yıl yaşanan krizin aşılması ve ilişkilerin normalleşmesinden Türkiye olarak memnuniyet duyduklarını ifade eden Çavuşoğlu, “Görmek istediğimiz tablo budur. Katar’a yönelik ablukaların kalkmasından da ayrıca memnuniyet duyuyoruz. Biz Türkiye olarak tüm bölgedeki ülkelerle ilişkilerimizi her zaman geliştirerek devam ettirmek istiyoruz. Bazen anlaşamadığımız konular olabilir. Ama bu ilişkilerin genelini etkilememesi gerekiyor. Bizim bu bölgedeki ülkelere yönelik herhangi bir husumetimiz yok, art niyetimiz yok, yanlış bir adımımız yok. Ama son zamanlarda ilişkilerin normalleşmesi konusunda Katar’ın da katkısı var” ifadelerini kullandı.

“Türkiye ekonomisi geleceğe yönelik büyük ümitler veriyor”

Türkiye ekonomisinin büyümesinin dünyada ilk sıralarda yer aldığını ifade eden Çavuşoğlu, “Diğer taraftan ihracata baktığımız zaman keza öyle. Üretim kapasitesine baktığınız zaman Türkiye’de arttığını görüyoruz. Burada sıkıntı ne kurdaki dalgalanma. Yani Türk lirasının dolar ve euro karşısında son zamanlarda yaşadığı değer kaybı, bu bir realitedir. Böyle bir durum var. Uzmanlarımız Cumhurbaşkanımızın liderliğinde çalışıyor. Kardeşim Muhammed’in de söylediği gibi bunlar geçici dalgalanmalardır. İstikrara kavuşturulacaktır. Bunun için de tedbirler alınıyor. Üzerinde uzman arkadaşlarımız ilgili arkadaşlarımız da çalışıyor. Önemli olan bu resmin tamamıdır. Buna da baktığımız zaman geleceğe yönelik de Türkiye ekonomisi büyük ümitler veriyor. Herkes için cazip hale geliyor. Birçok ülkenin Türkiye’ye yatırım yapmak istediğini sizler de biliyorsunuz” dedi.

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