Çavuşoğlu ile Blinken tahıl anlaşması ve Dağlık Karabağ’ı görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD’li mevkidaşı Antony Blinken ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde Ukrayna tahılının ihracatının devamını ve Dağlık Karabağ sorununu ele aldı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD’li mevkidaşı Antony Blinken ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmeye dair açıklamaya yapan ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, "Bakan Blinken, Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin başlamasından bu yana Karadeniz’den ilk Ukrayna tahıl sevkiyatının önünü açan Türk diplomatik çabalarından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Blinken, diğer gemilerin kalkabilmesini sağlamak için birlikte çalışmanın ve Moskova’yı verdiği taahhütlerden sorumlu tutmanın önemini vurguladı" ifadelerini kullandı.

Görüşmede Dağlık Karabağ sorununun da gündeme geldiğini belirten Price, "Blinken, ABD’nin benzer fikirdeki ortaklarla ve AGİT Minsk Grubu eş başkanı olarak oynadığımız rol çerçevesinde Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki diyaloğu kolaylaştırmak ve ihtilafa uzun vadeli siyasi bir çözüm bulunmasına yardımcı olmak için ikili ilişkiler kurmaya hazır olduğunu kaydetti" dedi.

Price, Blinken ve Çavuşoğlu’nın Rusya’nın Ukrayna’ya karşı anlaşmazlığı daha da tırmandırma ve saldırganlığı artırma tehdidine ilişkin koordinasyonu ve NATO birliğini ilerletmenin yollarını da ele aldığını belirtti.