Çavuşoğlu, GDAÜ Dışişleri Bakanları Gayrıresmi Toplantısı’na katıldı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Güney Doğu Avrupa İşbirliği (GDAÜ) Süreci Gayrıresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı’na katıldı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler 77. Genel Kurulu’na katılmak için geldiği ABD’nin New York kentinde temaslarına devam ediyor. Bakan Çavuşoğlu, Karadağ ve Bölgesel İşbirliği Konseyi eş-ev sahipliğinde GDAÜ Dışişleri Bakanları Gayrıresmi Toplantısı’na katıldı.