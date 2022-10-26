Çavuşoğlu: “Gana ile ticaret hacmimizi 1 milyar dolara arttırabileceğimizi düşünüyoruz”

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Gana ile geçtiğimiz yıl ticaret hacmimiz 560 milyon dolar civarında seyretti. Bunu en kısa süre içerisinde 1 milyar dolara arttırabileceğimizi düşünüyoruz” dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gana’daki temasları kapsamında Gana Dışişleri Bakanı Shirley Ayorkor Botchwey ile ortak basın toplantısı düzenledi. Bakan Çavuşoğlu, Gana’da bulunmaktan mutluluk duyduğunu ifade ederek, “Shirley’in de ifade ettiği gibi 2020 yılında ülkemize bir ziyarette bulundu ve İkinci Antalya Diplomasi Forumu’na katıldı. Ve orada yönetişim ve güvenlik konusundaki panele konuşmacı olarak katılmıştı. Bu da Afrika ve Afrika’daki ülkeler için son derece önemli bir konu. Belki de küresel anlamda da en önemli konulardan biri. Antalya Diplomasi Forumu’na vermiş olduğunuz katkıdan dolayı teşekkür etmek istiyorum. Nisan ayındaki Üçüncü Antalya Diplomasi Forumunda sizi bir kez daha ağırlamadan büyük bir mutluluk duyacağımı ifade etmek istiyorum” dedi.

Temasları kapsamında Gana Cumhurbaşkanı ile görüşeceğini de dile getiren Bakan Çavuşoğlu, “Kendisine Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın iyi dileklerini aktaracağım. Kendisine ziyaretiyle ilgili bir davetimiz olacak. Bu ziyaretin gerçekleşmesi için tarihler üzerinde çalışmalarımız devam ediyor” dedi. Son derece verimli toplantılar gerçekleştirdiklerini kaydeden Çavuşoğlu, “Bu toplantılarda ikili ve çok taraflı işbirliğimizi genişletme konusunda farklı fırsatları değerlendirdik. Bu süre içerisinde siyasi anlamda istişareleri düzenli olarak devam ettirmeye karar verdik. İkinci siyasi istişareleri yakın bir zamanda gerçekleştireceğiz. En son bu diyaloğu 2020 yılında Covid döneminde gerçekleştirmiştik. Yine aynı şekilde parlamentolar arası ilişkilerimizi nasıl güçlendirebileceği konusunda görüşmelerde bulunduk ve bu çerçevede Gana parlamentosunda bir dostluk grubunun kurulmasıyla ilgili olarak çalışmalarımızı gerçekleştirebileceğimizi değerlendirdik. Geçtiğimiz yıl ticaret hacmimiz 560 milyon dolar civarında seyretti. Ve bu çerçevede bunu en kısa süre içerisinde 1 milyar dolara arttırabileceğimizi düşünüyoruz. Böyle bir potansiyel var, birlikte çalışırsak bunu gerçekleştirebiliriz. Bunun için tabii ki ekonomik ve ticaret ilişkilerimizin temellerini güçlendirmemiz lazım. Ortak Karma Ekonomik Komisyonun 5. Toplantısı geçtiğimiz yıl gerçekleştirdi gerçekleştirildi. Türk-Gana İş Konseyi, Gana Ticaret Odasıyla Haziran ayında bir toplantı gerçekleştirdi. Bu da son derece yararlı bir toplantıydı. Türk firmaları Gana’da önemli bir noktada yer alıyorlar. Ancak bugünkü görüşmelerimizde biz bunu daha da teşvik etmek ve Türk firmalarının burada ortak yatırımlarını arttırabilmesi için teşvik edilmeye devam edilmesi konusunda fikir birliğine vardık. Eğitim yine iş birliği sergilediğimiz bir başka alan. Maarif Vakfı, ilişkilerimize katkıda bulunmaya devam edecek” açıklamasını yaptı.

“FETÖ terörizm örgütüyle mücadelenin öneminin altını çizdik”

Ganalı öğrencilere yönelik bursların sayısının arttırılacağını sözlerine ekleyen Bakan Çavuşoğlu, “Bugün askeri ve savunma sanayi alanlarında da ilişkilerimizi nasıl güçlendirebileceğimiz konusunu ele aldık. Gana ile terörizmle mücadele ve sınır güvenliği konusundaki çalışmalarına destek verebileceğimizi ifade ettik. Bu bölgedeki ülkeleri desteklemek için hazır olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Bir kez daha FETÖ terörizm örgütüyle mücadelenin öneminin altını çizdik. Bu terörist örgüt sadece bize değil bir çok ülkeye karşı tehdit. Bildiğiniz gibi ülkemizde bir darbe girişimi bulundular ve başarısız oldular. Ama 251 Türkiye Cumhuriyeti vatandaşını bir gün içerisinde öldürdüler ve birçok kişiyi de yaraladılar. Bu terörist örgütün operasyon halinde bulundukları ülkeler için de tehdit olduğunu bir kez daha bu görüşmelerimizde yineledik” açıklamasını yaptı.

Bakan Çavuşoğlu açıklamasını şu şekilde sürdürdü:

“Gana, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin geçici üyelerinden birisi ve gerçekten son derece aktif bir rol oynuyor. Gana, sadece güvenlik değil uluslararası tüm alanlarda son derece aktif bir rol oynayan bir ülke. Bu çerçevede küresel barış ve istikrarın korunması için vermiş olduğunuz değerli katkıların ne kadar önemli olduğunu bir kez daha ifade etmek istiyorum. Afrika halkının sesini daha güçlü bir şekilde duyurmak için çalışmalarınızı sürdürüyorsunuz. Gana’nın bu dönemdeki üyeliğini desteklemeye devam edeceğiz. Aynı şekilde barış bölgesi ile ilgili olarak, bölgesel konuları, terörizmle mücadele konularını değerlendirdik. Sevgili mevkidaşıma, İstanbul’daki Tahıl Antlaşması’yla ilgili olarak detayları aktardım. Afrika kıtasını ve gelişmekte olan en az gelişmiş ülkelere bu tahılın nasıl aktarılabileceğiyle ilgili bilgiler paylaştım”

Ganalı Bakan’dan “Türkiye” hassasiyeti

Ganalı Bakan Shirley Ayorkor Botchwey, uluslararası toplantılar ve kurumlarda İngilizce olarak Turkey yerine Türkiye kullanımına dikkat çekti. Ganalı Bakan, “Sürekli İngilizce ‘Turkey’ kelimesini kullanıyorum ama isim değişti. Hepimizin bunu aslında artık tanımlamamız gerekiyor. ‘Türkiye’ ismini kullanmamız gerekiyor” diyerek hassasiyeti gösterdi.