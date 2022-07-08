Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Endonezya’da G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı’na katıldı. Toplantı sonrası açıklama yapan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise, "Türkiye ve Ukrayna ile tahıl konusunu görüşmeye hazırız" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bali’de düzenlenen G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı’na katıldı. Toplantıda küresel ortak çaba gerektiren mevcut ve müstakbel sınamalar karşısında çok taraflılığın güçlendirilmesi ile gıda ve enerji güvenliğinin sağlanmasına yönelik konularda fikir alışverişinde bulunuldu. Ayrıca Rusya’nın Ukrayna’ya saldırıları ve savaşın küresel ekonomi üzerindeki etkisi de ele alındı. Toplantının açılış konuşmasını yapan Endonezya Dışişleri Bakanı Retno Marsudi, "Savaşı bir an önce bitirmek ve anlaşmazlıklarımızı savaş alanında değil, müzakere masasında çözmek sorumluluğumuzdur" dedi.

Endonezya’nın dini çeşitliliğini, farklı inançların nasıl uyumlu bir şekilde bir arada var olabileceğinin bir örneği olduğunu ifade eden Retno, G20 ülkelerini dünya çapındaki zorlukları ele almak için "ileriye dönük bir yol bulmaya" çağırdı. Retno, artan enerji ve gıda fiyatları da dahil olmak üzere savaşın yansımalarının "en çok düşük gelirli ülkeleri vuracağını" söyledi.

Lavrov’dan Batı’ya tepki

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise G20 toplantısının ardından yaptığı açıklamada, Batı’nın küresel ekonomik sorunları çözme şansını kaçırdıklarını belirterek, Ukrayna’daki savaşa yönelik eleştirilerine tepki gösterdi. Lavrov, Batı’nın Ukrayna’nın Rusya’yı yenmesini istemesi durumunda Batılı ülkeler ile konuşacak bir şey olmadığını ve bu durumun Kiev’i "barış anlaşmasına" varmaktan alıkoyduğunu söyledi. Rusya’nın Ukrayna ve Türkiye ile tahıl konusunda müzakerelere hazır olduğunu da vurgulayan Lavrov, "Türkiye ve Ukrayna ile tahıl konusunu görüşmeye hazırız" ifadelerini kullandı. Lavrov, bu tür görüşmelerin ne zaman gerçekleştirilebileceğinin belirsiz olduğunu ifade etti.

Çavuşoğlu ikili temaslarda bulunuyor

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, G20 marjında ikili görüşmeler de gerçekleştiriyor. Çavuşoğlu, Fiji Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Josaia Voreqe Frank Bainimarama ile bir araya gelerek iklim değişikliği meselelerini ve uluslararası platformlardaki iş birliğini ele aldı. Çavuşoğlu, daha sonra BM Dünya Gıda Programı İcra Direktörü David M. Beasley ile görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede Ukrayna’dan tahıl ihracatı ve Suriye’ye sınır ötesi yardımlar ele alındı. Arjantin Dışişleri, Uluslararası Ticaret ve İnanç Bakanı Santiago Andres Cafiero ile de bir araya gelen Çavuşoğlu, görüşmede ekonomik ilişkilerin ve enerji iş birliğinin ele alındığını kaydetti.