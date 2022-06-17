Çavuşoğlu, Bosna-Hersek Yüksek Temsilcisi Schmidt ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslar çerçevesinde geldiği Saraybosna’da Bosna-Hersek Yüksek Temsilcisi Christian Schmidt ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Balkan ziyaretini sürdürüyor. Saraybosna’da Kovaçi Şehitliği’nde merhum Cumhurbaşkanı Aliya İzetbegoviç’in kabrini ziyaret eden Çavuşoğlu, daha sonra Bosna-Hersek Yüksek Temsilci Christian Schmidt ile görüştü.

Bakan Çavuşoğlu Saraybosna’da ayrıca Bosna Hersek Reis-ul Uleması Hüseyin Kavazoviç ile bir araya gelmişti.