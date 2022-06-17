Çavuşoğlu, Bosna Hersek Reis-ul Uleması Hüseyin Kavazoviç ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temasları çerçevesinde geldiği Saraybosna’da Bosna Hersek Reis-ul Uleması Hüseyin Kavazoviç ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Balkan ziyaretini sürdürüyor. Saraybosna’da Bosna Hersek Reis-ul Uleması Hüseyin Kavazoviç ile bir araya gelen Çavuşoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Birliğine, istikrarına ve toprak bütünlüğüne her zaman destek verdiğimiz kardeş Bosna-Hersek’in başkenti Saraybosna’dayız" dedi.