Son Dakika
Çavuşoğlu, Bosna Hersek Reis-ul Uleması Hüseyin Kavazoviç ile görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temasları çerçevesinde geldiği Saraybosna’da Bosna Hersek Reis-ul Uleması Hüseyin Kavazoviç ile görüştü.
Politika 17.06.2022, 17:02
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temasları çerçevesinde geldiği Saraybosna’da Bosna Hersek Reis-ul Uleması Hüseyin Kavazoviç ile görüştü.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Balkan ziyaretini sürdürüyor. Saraybosna’da Bosna Hersek Reis-ul Uleması Hüseyin Kavazoviç ile bir araya gelen Çavuşoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Birliğine, istikrarına ve toprak bütünlüğüne her zaman destek verdiğimiz kardeş Bosna-Hersek’in başkenti Saraybosna’dayız" dedi.