Çavuşoğlu, Belarus Başbakan Birinci Yardımcısı Snopkov ile bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Orta ve Güney Asya: Bölgesel Bağlantısallık, Sınamalar ve Fırsatlar” temalı uluslararası konferansa katılmak üzere geldiği Özbekistan’da Belarus Başbakan Birinci Yardımcısı Nikolay Snopkov ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 15-16 Temmuz tarihlerindeki “Orta ve Güney Asya: Bölgesel Bağlantısallık, Sınamalar ve Fırsatlar” temalı uluslararası konferansa katılmak üzere geldiği Özbekistan’da temaslarına devam ediyor. Çavuşoğlu, başkent Taşkent’te Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani ile bir araya gelmesinin ardından Belarus Başbakan Birinci Yardımcısı Nikolay Snopkov ile görüştü.

Çavuşoğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Belarus Başbakan Birinci Yardımcısı Nikolay Snopkov’la verimli bir görüşme yaptık. İlişkilerimizi karşılıklı yarar temelinde geliştireceğiz” dedi.