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Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar başkanlığında, Kuvvet Komutanları, Bakan Yardımcısı Yunus Emre Karaosmanoğlu ve birlik komutanlarının da katılımıyla video telekonferans yöntemiyle toplantı düzenlendi.
Çavuşoğlu, Azerbaycan, Guatemala ve Nepal Dışişleri Bakanları ile görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Guatemala Dışişleri Bakanı Pedro Brolo Vila ve Nepal Dışişleri Bakanı Narayan Khadka ile ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştirdi.
Politika 11.10.2021, 15:01
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Guatemala Dışişleri Bakanı Pedro Brolo Vila ve Nepal Dışişleri Bakanı Narayan Khadka ile ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştirdi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bağlantısızlar Hareketi (NAM) 60. yıldönümü vesilesiyle düzenlenen üst düzeyli toplantıya katılmak üzere geldiği Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da temaslarını sürdürüyor. Çavuşoğlu, temasları kapsamında Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Guatemala Dışişleri Bakanı Pedro Brolo Vila ve Nepal Dışişleri Bakanı Narayan Khadka ile ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştirdi.