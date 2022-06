Çavuşoğlu: "Aramızı bozmaya çalışanlar oluyor bunlara fırsat vermeyeceğiz"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Balkan turunun son durağı Kosova’nın Mamuşa bölgesinde soydaşlara hitap etti. Çavuşoğlu, Mamuşa’da bulunmaktan mutlu olduğunu dile getirerek, "Ata yadigarı topraklarda, Mamuşa’da 4 seneden sonra tekrar sizlerle beraber olmanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyorum. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın ve Türkiye’deki 85 milyonun sizlere selamlarını getirdim. Sultan Murad Han ve beraberindeki gaziler 633 yıl önce bu beldeyi Müslüman Türklere yurt yaptı. Sultan Murad Han bunun için şehadet şerbetini içti. Bu topraklar Mehmet Akif Ersoy gibi şair çıkardı. Mehmet Akif’in, Sultan Murad Han’ın meşhedi için yazdığı mısralar; Şöyle meşhed, öpeyim secde edip toprağını. Yok mudur sende Murad’ın sende 2, 3 damla kanı? Bu toprağın mayası şehitlerimizin kanıdır. Bu toprağın mayası Evlad-ı Fatihan’dır. Allah varlığınızı daim etsin. Başta soydaşlar olmak üzere Balkanlar’daki tüm kardeşlerimiz, Türk milletinin aklında ve gönlünde. Biliyoruz sizin yüreğiniz de Türkiye ile birlikte çarpıyor. Türkiye’nin sevinciyle sevindiğinizi, hüznüyle hüzünlendiğinizi biliyoruz. İşte 15 Temmuz hain darbe gecesinde buradan verdiğiniz desteği hiçbir zaman unutamayız" ifadelerini kullandı.

"Vatanınız bugün her zamankinden daha güçlüdür"

Balkanlar’daki soydaşların çok zorluklar çektiğine değinen Çavuşoğlu, “Balkanlar’ın o karanlık günlerinde sizler de sıkıntılar çektiniz, acılar yaşadınız. Çok şükür bunlar artık geride kaldı. Sizler de Türk kimliğini korumak için mücadele verdiniz. Hamdolsun ana vatanınız bugün her zamankinden daha güçlüdür ve tüm gücüyle sizlerin yanındadır. Kimliğinizi, dininizi, dilinizi, kültürünüzü yaşatma gayretinizi tüm kurumlarımızla destekliyoruz. Biraz önce Prizren’de oradaki soydaşlarımızla, tüm kurumlarımızda birlikte bir toplantı yaptık. Bundan sonraki süreçte de nasıl destek verebiliriz bunları değerlendirdik. Büyükelçiliğimiz, Başkonsolosluğumuz, TİKA’mız, Yunus Emre Enstitümüz, Yurtdışı Türkler Başkanlığımız, Diyanet elbette bugün de aramızda olan geleceğimiz de her zaman yanınızdayız, olmaya da devam edeceğiz. Hedefimiz değerlerine bağlı bir nesil yetiştirmek olmalı. Kökü şehit kanıyla sulanmış bu ata toprağına sımsıkı tutunan, dalları ise geleceğe uzanan bir nesil. Bu çerçevede geçen yıl Türkçe eğitimdeki tüm öğrenci ve öğretmenlere tabletler dağıttık. Milli Eğitim Bakanımıza, Milli Eğitim Müşavirimize, Büyükelçiliğimize, burada oturan vatandaşlarımıza ve burada bu tabletleri dağıtırken bize yardımcı olan Bakanımıza, milletvekilimize, emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

"Mesleki eğitim programlarını başlatıyoruz"

Çavuşoğlu, öğretmenler için mesleki eğitim programlarının başlatıldığını söyleyerek, "Öğretmenlerimiz için mesleki eğitim programlarını başlatıyoruz. Çocuklarımız mezun olduğu zaman iş imkanları olsun, aranan insan olsun. Ayrıca burada Türkçe dersi alan öğrencilerimize Yurtdışı Türkler Başkanlığımızın bursu var. Bu bursu önümüzdeki yıllarda da elimizden geldiği kadar devam ettireceğiz. Öğrencilerimizin, öğretmenlerimizin ve ailelerinin yanında olmaya devam edeceğiz. Tabii ki öğretmenlerimiz de bu imkanları iyi değerlendiriyor, bundan sonra da iyi değerlendireceklerini biliyoruz. Bu ülkenin en başarılı insanları olmak için hak hak ettiğiniz şekilde her yerde Arnavut kardeşlerimizin dilini de öğrenmek önemlidir. Dost ve kardeş Kosova ile ilişkilerimizi her alanda ilerletiyoruz. Bugün Sayın Cumhurbaşkanıyla, Başbakanla, Dışişleri Bakanıyla çalışma yemeğinde Sağlık Bakanıyla, Ticaret Bakanıyla, Altyapı Bakanıyla ilişkilerimizi daha ne kadar ilerletebiliriz bunları konuştuk. Kosova’yı bugüne kadar her alanda desteklediğimizi sizlerde biliyorsunuz. Tanınması ve uluslararası örgütlere üye olması konusunda da Kosova’ya destek verdik" dedi.

"Kosova, camianın saygın bir üyesi oldu"

"Bugün Kosova, sizlerin de katkılarıyla camianın saygın bir üyesi oldu" diyen Çavuşoğlu, "Her zaman birlik beraberlik huzur ve refah içinde görmek sizleri bizim en büyük arzumuz. Bugün sivil toplum örgütleri ve siyasetin içinde olan arkadaşlarımıza da vermeye çalıştığımız mesaj bu. Biz Türkiye olarak, Türkiye’deki kardeşlerimiz olarak sizlerden başka bir beklentimiz yok. Sizin birliğiniz, beraberliğiniz, dirliğiniz. Anadolu’da ve Balkanlar’da aynı yapıyı inşa eden Hacı Bektaşi Veli Hazretlerinin dediği gibi ve Cumhurbaşkanımızın da hatırlattığı gibi bir olacağız, diri olacağız inşallah. Aramızı bozmaya çalışanlar oluyor bunlara fırsat vermeyeceğiz. Kendi aramıza nifak sokulmasına izin vermeyeceğiz. Kişisel çıkarlarımızı, Türk toplumunun üzerinde tutmayacağız. Soydaşlarımızın yaşadığı bazı bölgelerde kavgalar, çekişmeler oluyor. Bunları gördüğümüz zamanda çok üzülüyoruz. Her gelişimizde evimizde hissettiğimiz Mamuşa’da bulunmaktan mutluluk duyuyoruz" şeklinde konuştu.