İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, “24 Şubat tarihinden bu yana tüm hudut kapılarımızdan 20 bin 550 Ukrayna vatandaşı ülkemize giriş yapmıştır. Ülkemiz ile Ukrayna arasında geçerli vize muafiyeti anlaşması kapsamında Ukrayna vatandaşları ülkemize pasaport veya kimlikle giriş yapabilmekte ve 90 güne kadar vize muafiyetiyle yasal olarak ülkemizde kalabilmektedir” dedi.

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, Ukrayna’da yaşanan çatışmalardan kaynaklı olarak yaşanan göç hareketliliği konusunda yazılı bir açıklama yayımladı. Bakan Yardımcısı Çataklı yayımladığı açıklamada, “Ukrayna’dan göç hareketliliğinin başlamasıyla birlikte insani ihtiyaçları belirlemek, insani yardım faaliyetlerini yürütmek ve ülkemizden gönderilmekte olan yardımların eşgüdümünü sağlamak üzere 11 kişiden oluşan AFAD insani yardım ekibi 25.02.2022 tarihinde Romanya Siret Sınır Noktasına (Ukrayna-Romanya sınırı) gönderilmiştir. 26-27 Şubat 2022 tarihlerinde insani yardım malzemesi 5 tır ülkemizden yola çıkarılmış ve 01-02 Mart 2022 tarihlerinde Ukrayna sınırında teslim edilmiştir. AFAD eşgüdümünde Özel Sektör ve Sivil Toplum Sivil Toplum Kuruluşları tarafından sağlanan insani yardım malzemesini taşıyan 5 tır 5 Mart 2022 tarihinde ülkemizden yola çıkarılmıştır. Romanya sınırında AFAD ekiplerimizce 2 mobil mutfak ve standartlarla günlük 10 bin kişiye sıcak yemek ve ikramda bulunulmaktadır” ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, söz konusu açıklamanın devamında ise şu ifadeleri kullandı:

“4 Mart 2022 tarihinde Sağlık Bakanlığı tarafından bölgeye acil müdahale ünitesi kurmak için gönderilen 10 kişilik UMKE ekibi de AFAD ile birlikte Romanya sınırında çalışmalarını sürdürmektedir. Özel Sektör, STK ve belediyelerin katılımıyla, AFAD eşgüdümünde yaklaşık 10 tırlık bir insani yardımın bu hafta (7-11 Mart 2022) sevki planlanmaktadır. Önümüzdeki günlerde de yardımlara devam edilecektir. Göç İdaresi Başkanlığında 24 saat esasına göre Kriz Koordinasyon Merkezi aktif hale getirilmiştir. Göçnet altyapısı ve bilgisayarda parmak izi alma ekipmanları ile donanmış iki hizmet tırı ve ilave personel Edirne’ye, bir hizmet tırı da Kırklareli’ne sevk edilmiştir. Görevlendirilen personel tarafından sınır kapılarında geçişlerde kolaylık ve işlemlerin hızlı sonuçlanması sağlanmaktadır. Bu kapsamda 24 Şubat tarihinden bu yana tüm hudut kapılarımızdan 20 bin 550 Ukrayna vatandaşı ülkemize giriş yapmıştır. Ülkemiz ile Ukrayna arasında geçerli vize muafiyeti anlaşması kapsamında Ukrayna vatandaşları ülkemize pasaport veya kimlikle giriş yapabilmekte ve 90 güne kadar vize muafiyetiyle yasal olarak ülkemizde kalabilmektedir. Çatışma dönemi öncesinde ülkemize yasal olarak giriş yapmış ancak çıkış yapamayan Ukrayna vatandaşlarına yönelik olarak ise ikamet izni başvurularında gerekli kolaylığın sağlanmasına yönelik Valiliklere talimat verilmiştir. Ukrayna vatandaşları arasında 6 Mart 2022 tarihi itibariyle 551 Kırım Tatarı ve Ahıska Türkü’de ülkemize giriş yapmışlardır. Ülkemize kafile halinde veya bireysel olarak giriş yapan Kırım Tatarları ve Ahıska Türklerinden, 257 Kırım Tatarı ve 15 Ahıska Türkü Edirne’de ve 204 Kırım Tatarı ise Kırklareli’nde Göç İdaresi Başkanlığı koordinasyonunda Edirne ve Kırklareli Valilikleri tarafından yurtlara yerleştirilmiştir. Yurtlarda kalanların ihtiyaçları AFAD tarafından karşılanmaktadır. Bunun yanında Ukrayna’dan ayrılarak kendi ülkelerine tahliye edilen veya gitmeye çalışan 1.711 Azerbaycan, 447 Türkmenistan, 62 Gürcistan vatandaşı ise transit geçmek üzere ülkemize giriş yapmıştır. Göç İdaresi ve AFAD Başkanlıklarımız tarafından çalışmalara aralıksız devam edilmektedir.”