Canik’ten üniversitelilere aylık 500 TL fatura desteği

Samsun’un Canik İlçe Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, öğrenci evinde kalan üniversitelilere aylık 500 TL fatura desteğinde bulunacaklarını açıkladı.

Başkan İbrahim Sandıkçı, ilçe sınırları içerisinde ev tutan üniversite öğrencilerine elektrik, su ve doğalgaz faturaları için Canik Belediyesi olarak aylık 500 TL destek verileceğini duyurdu. Başkan Sandıkçı, Canik sınırları içerisinde kalan üniversitelilere gerekli şartları taşımaları halinde kış ayları boyunca fatura desteğinde bulunacaklarını bildirdi.

“Öğrencilere destek vermeye hazırız”

En büyük yatırımın, eğitime yapılan yatırım olduğunu belirten Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, “Bizler gençliğe yapılan her türlü yatırımı çok önemsiyoruz. Bizim için gençliğe ve eğitime yapılan her yatırım, diğer fiziki yatırımların çok çok ötesinde önem taşıyor. Memleketini bırakıp üniversite okumak için Samsun’a gelen ve Canik ilçemizde ikamet eden öğrencilerimize belediye olarak destek vermeye hazırız. Eğer öğrenciler uygun koşulları taşıyorsa hemen belediyemize başvuruda bulunsunlar. Kendilerine sunduğumuz bu imkanlardan faydalansınlar” diye konuştu.

Başkan İbrahim Sandıkçı, Samsun’daki üniversitelerde okuyan ve Canik’te en az üç arkadaşıyla ev tutmuş olan öğrencilerin bu imkanlardan yararlanabileceğini söyledi.

Hangi öğrenciler fatura yardımı alabilir?

Canik Belediyesi tarafından verilecek fatura desteğinden şu kriterlere uygun durumda olan öğrencilerin faydalanacağı bildirildi: Samsun’daki herhangi bir üniversitede örgün eğitim görüyor olmak, Canik ilçesinde ikamet ediyor olmak, evde en az üç öğrenci kalıyor olması, elektrik, su ve doğalgaz aboneliklerinin kendi adlarına kayıtlı olması, yaşadığı evin kira kontratının kendi adlarına kayıtlı olması.

Bu şartları taşıyan tüm üniversite öğrencileri fatura yardımı almak için Canik Belediyesi’ne başvuru yapabilecek. Uygun koşulları taşıyan öğrencilerin 500 TL’ye kadar olan elektrik, su ve doğalgaz faturaları kış ayları süresince Canik Belediyesi tarafından ödenecek. Başvurular 31 Aralık 2021 tarihine kadar Canik Belediyesi’nin resmi internet sitesi ya da sosyal medya hesaplarından yapılacak.