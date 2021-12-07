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Canikli: "İBB 11 bin 415 ihale yapmış, bunların 9 bin 791’i kapalı, pazarlık veya davetiye yöntemiyle yapılmış"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Nurettin Canikli, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi 1 Temmuz 2019 ile 21 Kasım 2021 arasında toplam 11 bin 415 ihale yapmış. Bu ihalelerin bin 624 tanesini açık ihale yöntemiyle gerçekleştirmiş. 9 bin 791 kapalı, pazarlık veya davetiye yöntemiyle yapılmış. Ancak açık ihale yöntemiyle yapılan bin 624 ihalenin, 804 tanesini belediyenin şirketleri almış" dedi.

Politika 07.12.2021, 22:08
Canikli: "İBB 11 bin 415 ihale yapmış, bunların 9 bin 791’i kapalı, pazarlık veya davetiye yöntemiyle yapılmış"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Nurettin Canikli, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi 1 Temmuz 2019 ile 21 Kasım 2021 arasında toplam 11 bin 415 ihale yapmış. Bu ihalelerin bin 624 tanesini açık ihale yöntemiyle gerçekleştirmiş. 9 bin 791 kapalı, pazarlık veya davetiye yöntemiyle yapılmış. Ancak açık ihale yöntemiyle yapılan bin 624 ihalenin, 804 tanesini belediyenin şirketleri almış" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Nurettin Canikli, TBMM Genel Kurulunda, 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2020 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi üzerinde AK Parti Grubu adına yaptığı konuşmada, bütçelerin önemli bir kaleminin de belediyelere aktarıldığını söyledi. Belediyelere aktarılan kaynakların yerinde kullanılıp kullanılmadığının önem arz ettiğini belirten Canikli, Meclis olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesine aktardığımız bu kaynaklar, nasıl kullanılıyor. Mal ve hizmetler nasıl satın alınıyor, bunun biraz detayına girmek istedik. Önce şunu belirtiyim kamu kurumları harcamalarını kamu ihale mevzuatının belirlediği usul çerçevesinde oradaki usul kurallarına göre yaparlar. Doğal olarak muhalefette özellikle kamu ihale mevzuatının açık ihale yönteminin çok fazla uygulanmadığı filen kapalı yöntemlerin daha fazla uygulandığı şeklinde sık sık eleştiriler gündeme getirirler. Sayın Kılıçdaroğlu ve diğer muhalefete mensup değerli arkadaşlar gündeme getirirler. Bu açıdan değerlendirdiğimizde İstanbul Büyükşehir Belediyesi 1 Temmuz 2019 tarihi ile 12 Kasım 2021 arasında toplam 11 bin 415 tane ihale yapmış yani sözleşme yapmış. Bu ihalelerin bin 624 tanesini açık ihale yöntemi ile gerçekleştirmiş. 11 bin 415 ihalenin bin 624 tanesini açık ihale yöntemi ile yani rekabetin, yarışmanın sağlandığı yöntemle gerçekleştirmiş. 9 bin 791 ihale ise kapalı ihale yöntem ile yapılmış. Yani doğrudan yönetim mal ve hizmet satın alacağı kişiye davetiye gönderiyor ya da onları pazarlaya çağırıyor. 11 bin 415 ihalenin bin 624 tanesi açık ihale yöntemi ile 9 bin 791 tanesi kapalı ihale yöntemi ile yapılmış" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesince gerçekleştirilen bazı ihalelerde usulsüzlükler olduğunu savunan Canikli, otobüs bakım ve onarım hizmetleriyle ilgili ihaleleri Ulaşım İç ve Dış Ticaret AŞ isimli bir şirketin aldığını anlattı. Canikli, 7 ihalede ortalama yaklaşık maliyete göre indirim oranının yüzde 1 olduğunu kaydetti. Nurettin Canikli, AK Parti döneminde bu ihalelerin ortalama indirim oranının yüzde 22 olduğuna dikkati çekerek, "Yarışmanın olduğu hiçbir normal ihalede, ihale rakamı kesinlikle yaklaşık maliyet rakamına yaklaşmaz. Onun çok altındadır” diye konuştu.

Sistematik bir organizasyon olduğunu söyleyen Canikli, “Sadece belli firmalar giriyor, o firmalara diyorlar ki ’Siz, eksik belge verin, ihale dışı kalın’. Tek başına ihaleyi alan o firmaya da yaklaşık maliyet rakamı idare tarafından bildiriliyor, söyleniyor. Yoksa o rakamı yakalaması mümkün değil, eşyanın tabiatına aykırı, milyonda bir ihtimal. Hepsinde tam bir tezgah kurulmuş. Saadet zinciri. Müthiş bir organizasyon” dedi.

Canikli, şunları söyledi:

“Maliye müfettişliği görevinde bu tür soruşturmaları çok yaptım. Kanuna, mevzuata aykırılıklarla karşılaştık, gereği yapıldı. Sistematik bir yolsuzlukla hiç karşılaşmadık bugüne kadar. Tarihin en büyük yolsuzluğu. Sadece 7 ihale. 1993’teki İSKİ skandalı bunun yanında devede kulak kalır. Sizin de sorumluluğunuz var. ’Duymadık, bilmedik’ demeyin, onun için söylüyorum. Şimdi yapılması gereken şu; gideceksiniz, hesap soracaksınız. Tamam, Sayın Kılıçdaroğlu TÜİK’e gidin ama önce baskını buraya yapın. Şu ara biz bu görüşmelere devam ederken orada ihale yapılıyor ve belediye, devlet soyuluyor. Bugüne kadar bu şirkete 1,8 milyar liralık ihale verilmiş.”

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun kara kış fonundan bahsettiğini anımsatan Canikli, “700 milyon fazla ödeme var. Gidin alın. Belediye sizin belediye. Hırsızlık var, haksız kazanç var. Belediye, devlet zarara uğratılıyor. Gidin alın, kara kış fonu olarak kullanın. Uzağa gitmenize gerek yok." ifadelerini kullandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi devralındığında 23 milyar lira olan borcunun 2020 sonu itibariyle 45 milyar liraya çıktığını, şu anda 100 milyar lirayı geçtiğini ve borcun katlandığını vurgulayan Canikli, yatırımların, sosyal harcamaların azaltıldığını belirtti. Canikli, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin koalisyonla yönetildiğini dile getirerek, “Parlamenter sistem olayını bir kez daha düşünün. Bir koalisyon söz konusu olduğunda nasıl bir yönetim tarzı ortaya çıkıyor İstanbul Büyükşehir Belediyesinde bunu somut olarak gördük, yaşıyoruz. Türkiye geriye gitmeyecek. Bundan kimsenin kuşkusu olmasın. Türkiye büyümeye, güçlenmeye devam edecek. Türkiye bölgesinde ve küresel ölçekte oyun kurucu bir ülke olmaya devam edecek. Kim ne derse desin Türkiye’nin bu yürüyüşünü hiç kimse durduramayacak” diye konuştu.

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