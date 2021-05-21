Canan Kaftancıoğlu hakkında zorla getirme kararı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un İstanbul Kuzguncuk'taki evinin 21 Nisan 2020 tarihinde fotoğrafının çekilmesine ilişkin hakkında “suç işlemeye tahrik” ve “suçu ve suçluyu övme” suçlarından 10 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açılan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun yargılanmasına başlandı.

Anadolu 13. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya Canan Kaftancıoğlu katılmazken, Kaftancıoğlu'nun ve müşteki Fahrettin Altun'un avukatları hazır bulundu.

DOSYALARIN BİRLEŞTİRİLMESİNİ İSTEDİ

Fahrettin Altun'un avukatı Sezgin Tunç, Anadolu 17. Asliye Ceza Mahkemesi'nde CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş hakkında “özel hayatın gizliliğini ihlal” suçundan dava açıldığını hatırlatarak, “Dava dosyamızın bu dosyayla birleştirilmesini talep ediyoruz. Sanığın dosya içerisindeki beyanlar ve delillere göre suçu işlediği sabittir. Cezalandırılmasını talep ediyoruz” dedi.

Canan Kaftancıoğlu'nun avukatı Lahika Karaduman da “Müvekkilimi gelecek celse hazır edeceğiz. Katılma hususunda beyanda bulunmak üzere süre istiyorum. Müvekkilim görevi sebebiyle mazeretlidir. Bir sonraki celse kendisini hazır edeceğiz” ifadelerini kullandı. Altun'un avukatı Sezgin Tunç ise “Sanık davadan haberdardır. Hakkında yakalama emri çıkarılsın” dedi.

ZORLA GETİRME EMRİ

Mahkeme, duruşmaya katılmayan Canan Kaftancıoğlu hakkında zorla getirme emri düzenlenmesine karar verdi. Öte yandan Anadolu 17. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki davanın iddianame örneğinin istenmesine karar veren mahkeme, iddianame örneği geldikten sonra davanın birleştirilmesi gerekiyorsa, bu mahkemeye dava dosyasının birleştirilmesi konusunda muvafakat verilip verilemeyeceği hususunun sorulmasına hükmetti. Mahkeme duruşmayı erteledi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Suat Özçağdaş'ın İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile ailesi tarafından kullanılan bahçeli evi görüş alanına alarak kendisine ait cep telefonuyla fotoğraf çektiği anlatıldı. İddianamede, kayda aldığı görüntüyü de partisinin il başkanı olan Canan Kaftancıoğlu’na göndermek suretiyle ifşa ettiği kaydedildi.

İddianamede, Fahrettin Altun'un avukatının savcılığa müracaat ederek, Canan Kaftancıoğlu'nun Twitter hesabından yaptığı “CHP ilçe başkanı görevini yaparak ve partisinin talimatıyla inşaatın yasak olduğu arsayı kontrol etmek için gitmiştir, yine gidecektir. CHP ilçe başkanına kamunun malını koruduğu, halkın hakkını hukukunu gözettiği için kimse dokunamaz” şeklindeki yazılarla atılı suçları işlediğini ihbar ettiği belirtildi.

İddianamede, Kaftancıoğlu’nun “suç işlemeye tahrik” ile “suçu ve suçluyu övme” suçlarından 9 aydan 10 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle cezalandırılması talep edildi.