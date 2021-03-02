Canan Kaftancıoğlu, AKP'li Kabaktepe'nin kahve davetini kabul etti

Geçtiğimiz hafta AKP İstanbul İl Kongresi ile il başkanlığına getirilen Osman Nuri Kabaktepe, bir sosyal medya platformu üzerinden canlı yayında gençlerle sohbet etti.

Kabaktepe, konuşma sırasında son seçimlerde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin CHP'ye kaybedilmesine ilişkin de görüşlerini paylaştı.

"SEÇİMİ KAYBETTİK, İSTANBUL'U DEĞİL"

İstanbul'da bir seçim kaybettiklerini ancak İstanbul'u kaybetmediklerini söyleyen AKP İl Başkanı, "Kaybettiğimiz bir seçim var ancak İstanbul'u kaybetmedik. Bu CHP'nin ya da Ekrem İmamoğlu'nun kazandığı bir seçim değil. Bir takım eksikliklerimiz var ve onları toparlayıp gidereceğiz. İstanbul'un sosyolojisi de seçmeni de AK Parti'nin yanında. Bunu 2023 ve 2024 seçimlerinde gösterecek" ifadelerini kullandı.

CANAN KAFTANCIOĞLU'NA KAHVE DAVETİ

Kabaklıtepe'ye, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun katıldığı bir yayında kendisini ziyaret edeceği söylemi hatırlatıldı. Bundan memnuniyet duyacağını ifade eden Kabaktepe, "İki hemşehri olarak her zaman görüşebiliriz. Buyursun gelsin memnun olurum. Konuşmamız İstanbul'a güç katar. Hemşehrimi ağırlamak, güzel bir kahve içmek istiyorum" dedi.

KAFTANCIOĞLU’NDAN KAHVE DAVETİNE CEVAP

CHP İstanbul İl Başkanı Dr. Canan Kaftancıoğlu ise AKP İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe’nin daveti için; “3 yıldır arzu ettiğim bir şeydi siyasi parti il başkanlarının yan yana gelebilmesi. Kıymetli bir davet önümüzdeki günlerde iletişime geçerek hemşerimin kahve davetine icabet edecek ve görevinden ötürü kendisini kutlayacağım” ifadesini kullandı.