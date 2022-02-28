Çanakkale’den Ukrayna halkına destek

Çanakkale’de, Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısı Ukrayna’nın Çanakkale Fahri Konsolosluğu ve Çanakkale Kırım ve Dobruca Tatarları Kültür ve Dayanışma Derneği üyelerince protesto edildi.

Çanakkale İskele Meydanı’nda bugün saat 18.00 sıralarında toplanan kalabalık, ellerindeki Kırım, Ukrayna ve Türk bayraklarıyla sloganlar atıp, Ukrayna Ulusal Marşı’nı söylediler.

Çanakkale Kırım ve Dobruca Tatarları Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Erol Günaydın, “Şu anda Ukrayna topraklarının nerdeyse tamamında savaş olduğunu belirten Günaydın, "Ukrayna şehirleri bombalanıyor, siviller hedef alınıyor, öldürülüyor. Rusya, füzeler, ağır toplar ve yasaklı misket bombaları kullanıyor. Rus askerleri Çernobil nükleer santralini ele geçirmiş bulunuyorlar, Rivne ve Khmelnitsky nükleer santralleri de önemli hedefleri arasında. Bu bütün dünya için büyük bir tehlike arz ediyor. Rusya devletinin şu anda yaptıkları uluslararası terörizm olarak nitelendiriliyor. Barışçıl, demokratik ve Avrupalı Ukrayna şu anda dünyanın en acımasız ordusuna karşı savunmada. Rusya’nın eylemleri barışa ve insanlığa karşı suçtur” dedi.

Rusya’nın şuanda Ukrayna topraklarına her yerden saldırdığını söyleyen Ukrayna’nın Çanakkale Fahri Konsolosu Mehmet Işık ise, "Ukrayna’da büyük bir insanlık felaketi yaşanıyor şuanda. Biz daha çok işin insani tarafındayız. Oradaki insanlar şuan da perişan. Onlara bir dilim ekmek daha fazla nasıl göndeririz. Nasıl sağlık malzemesi gönderip, yardım edebiliriz onlarla ilgileniyoruz. Bununla ilgili Ukrayna Büyük Elçiliği’nin açmış olduğu bir bağış kampanyası var. Biz de Çanakkale Fahri Konsolosluğu olarak burada Çanakkale halkından yardım talep ediyoruz. Bununla ilgili çalışmalarımıza devam ediyoruz” diye konuştu.

Yapılan açıklamaların ardından İskele Meydanı’nda bulunan kalabalık Rusya aleyhinde slogan atarak, savaşın bir an önce sona ermesini söylediler.

Öte yandan, Ukrayna Kiev şehrinde bulunan Oleksandr Boiko isimli şahıs, iskeledeki Türk arkadaşını arayarak Çanakkale halkına desteklerinden dolayı teşekkür etti.