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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından sözleşmeli personelle ilgili düzeltme yapılarak, “Sayın Bakanımız, sözleşmeli personel düzenlemesini Pazartesi günü Cumhurbaşkanımızın açıklayacağını söylemedi, düzenlemenin pazartesi günü Kabine Toplantısı’nın gün
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından sözleşmeli personelle ilgili düzeltme yapılarak, “Sayın Bakanımız, sözleşmeli personel düzenlemesini Pazartesi günü Cumhurbaşkanımızın açıklayacağını söylemedi, düzenlemenin pazartesi günü Kabine Toplantısı’nın gündeminde olacağını söyledi.” denildi.
Politika 24.11.2022, 20:23
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından sözleşmeli personelle ilgili düzeltme yapılarak, “Sayın Bakanımız, sözleşmeli personel düzenlemesini Pazartesi günü Cumhurbaşkanımızın açıklayacağını söylemedi, düzenlemenin pazartesi günü Kabine Toplantısı’nın gündeminde olacağını söyledi.” denildi.