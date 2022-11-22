Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı: "(İŞKUR soruşturması) Kurumumuzun bilgisi dahilindedir"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Türkiye İş Kurumu’nu (İŞKUR) zarara uğrattıkları iddia edilen kişilerle ilgili açılan soruşturma hakkında “Kurumumuzun bilgisi dahilindedir” açıklamasında bulundu.

İŞKUR’da ihale yoluyla düzenledikleri meslek edindirme ve iş başı eğitim programlarında usulsüzlük yaparak kurumu 2014-2018 yılları arasında 20 milyon lira zarara uğrattıkları iddia edilen 21’i İŞKUR personeli toplam 58 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı da konuyla ilgili olarak açıklama yaptı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Bugün basına yansıyan ve ’İŞKUR’a operasyon’ başlığı ile yer alan haberler üzerine Kurumumuz tarafından basın açıklaması yapılması zarureti hasıl olmuştur. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma, Bakanlığımız müfettişleri tarafından 2018 yılında yapılan incelemeler sonucu hazırlanan teftiş raporlarına istinaden gerçekleştirilmiş olup Kurumumuzun bilgisi dahilindedir. Soruşturma süreci Kurumumuz tarafından titizlikle takip edilerek ilgili personeller hakkında görevden uzaklaştırma tedbiri uygulanmıştır.”