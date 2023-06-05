Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan: "Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak Türkiye’yi dünyada hak ettiği yere taşımak için çalışmaya devam edeceğiz. Sayın Bakanımızın bıraktığı yerden projelerini devam ettirerek, üstüne yeni proje ve programlar ekleyerek yolumuza devam edeceğiz."