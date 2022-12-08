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TÜGİAD Genel Başkanı Nilüfer Çevikel : “Girişimcilik ekosisteminin gelişmesi için, gençlerin elinden tutmalıyız”
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin: "Sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesine ilişkin çalışma tamamlandı."
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin: "Sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesine ilişkin çalışma tamamlandı."
Politika 08.12.2022, 23:08
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin: "Sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesine ilişkin çalışma tamamlandı."