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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin: "Sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesine ilişkin çalışma tamamlandı."

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin: "Sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesine ilişkin çalışma tamamlandı."

Politika 08.12.2022, 23:08
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin: "Sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesine ilişkin çalışma tamamlandı."

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin: "Sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesine ilişkin çalışma tamamlandı."

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