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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin: "Kamudaki tüm sözleşmeli personeli kapsayan düzenlemenin son halini Cumhurbaşkanı Erdoğan pazartesi günü kabine toplantısının ardından kamuoyu ile paylaşacak."
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin: "Kamudaki tüm sözleşmeli personeli kapsayan düzenlemenin son halini Cumhurbaşkanı Erdoğan pazartesi günü kabine toplantısının ardından kamuoyu ile paylaşacak."
Politika 24.11.2022, 20:00
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin: "Kamudaki tüm sözleşmeli personeli kapsayan düzenlemenin son halini Cumhurbaşkanı Erdoğan pazartesi günü kabine toplantısının ardından kamuoyu ile paylaşacak."