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- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile Hazine ve Maliye Nureddin Nebati saat 14.00’te Cumhurbaşkanı Erdoğan’a 3600 ek gösterge çalışmasını sunacak.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile Hazine ve Maliye Nureddin Nebati saat 14.00’te Cumhurbaşkanı Erdoğan’a 3600 ek gösterge çalışmasını sunacak.
Politika 01.06.2022, 13:42
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile Hazine ve Maliye Nureddin Nebati saat 14.00’te Cumhurbaşkanı Erdoğan’a 3600 ek gösterge çalışmasını sunacak.