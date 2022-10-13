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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin: "Asgari ücret 20 bin lira da olsun diyebilirim ama işverenin ödeyebileceği bir rakam olması lazım. Kamuoyundaki asgari ücret söylentileri gerçeği yansıtmıyor."
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "EYT’de ve Asgari Ücrette Aralık ayı içerisinde kapsamı tüm sorunları aşmaya yönelik bir düzenleme olacak. Çalışmalarda sona gelindi" dedi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "EYT’de ve Asgari Ücrette Aralık ayı içerisinde kapsamı tüm sorunları aşmaya yönelik bir düzenleme olacak. Çalışmalarda sona gelindi" dedi.
Politika 13.10.2022, 11:54
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "EYT’de ve Asgari Ücrette Aralık ayı içerisinde kapsamı tüm sorunları aşmaya yönelik bir düzenleme olacak. Çalışmalarda sona gelindi" dedi.