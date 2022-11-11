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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin: "Enflasyonun karşısında reel ücreti gerileten etkiyi ortadan kaldıran bir asgari ücreti gerçekleştireceğiz."
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin: "Enflasyonun karşısında reel ücreti gerileten etkiyi ortadan kaldıran bir asgari ücreti gerçekleştireceğiz."
Politika 11.11.2022, 10:52
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin: "Enflasyonun karşısında reel ücreti gerileten etkiyi ortadan kaldıran bir asgari ücreti gerçekleştireceğiz."