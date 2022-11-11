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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin:(Emeklilikte Yaşa Takılanlar) Aralık ayında Meclise takdim edeceğiz. Emekli olacak sayısı yaklaşık 1.5 milyon insan var

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin:(Emeklilikte Yaşa Takılanlar) Aralık ayında Meclise takdim edeceğiz. Emekli olacak sayısı yaklaşık 1.5 milyon insan var

Politika 11.11.2022, 10:58
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin:(Emeklilikte Yaşa Takılanlar) Aralık ayında Meclise takdim edeceğiz. Emekli olacak sayısı yaklaşık 1.5 milyon insan var

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin:(Emeklilikte Yaşa Takılanlar) Aralık ayında Meclise takdim edeceğiz. Emekli olacak sayısı yaklaşık 1.5 milyon insan var

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