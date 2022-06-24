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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin: "Çalışan emekçilerimizi korumak bizim görevimizdir. Bu konuda çalışmalarımız sürüyor. Tamamlandığı zaman önümüzdeki hafta başında veya hafta ortasında bunu da kamuoyuyla paylaşacağız. Emekçiler şunu bil

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin: "Çalışan emekçilerimizi korumak bizim görevimizdir. Bu konuda çalışmalarımız sürüyor. Tamamlandığı zaman önümüzdeki hafta başında veya hafta ortasında bunu da kamuoyuyla paylaşacağız. Emekçiler şunu bilsinler ki Türk devleti söz verdi ve onları enflasyona ezdirmeyecek. Enflasyonun tahribatını da onaracaktır."

Politika 24.06.2022, 16:15
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin: "Çalışan emekçilerimizi korumak bizim görevimizdir. Bu konuda çalışmalarımız sürüyor. Tamamlandığı zaman önümüzdeki hafta başında veya hafta ortasında bunu da kamuoyuyla paylaşacağız. Emekçiler şunu bil

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin: "Çalışan emekçilerimizi korumak bizim görevimizdir. Bu konuda çalışmalarımız sürüyor. Tamamlandığı zaman önümüzdeki hafta başında veya hafta ortasında bunu da kamuoyuyla paylaşacağız. Emekçiler şunu bilsinler ki Türk devleti söz verdi ve onları enflasyona ezdirmeyecek. Enflasyonun tahribatını da onaracaktır."

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