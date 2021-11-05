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Bakan Bilgin: “3600 vaat olmaktan çıktı, Toplu Sözleşme metnine koyduk, onu biz uygulamak zorundayız”
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin: "(asgari ücret) Şu kadar olsun diye yetkim yok. İşçi ve işveren ile çalışma grubumuzun müzakeresi sonrasında ortaya çıkacak"
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin: "(asgari ücret) Şu kadar olsun diye yetkim yok. İşçi ve işveren ile çalışma grubumuzun müzakeresi sonrasında ortaya çıkacak"
Politika 05.11.2021, 19:32
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin: "(asgari ücret) Şu kadar olsun diye yetkim yok. İşçi ve işveren ile çalışma grubumuzun müzakeresi sonrasında ortaya çıkacak"