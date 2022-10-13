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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin: "Asgari ücret 20 bin lira da olsun diyebilirim ama işverenin ödeyebileceği bir rakam olması lazım. Kamuoyundaki asgari ücret söylentileri gerçeği yansıtmıyor."
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin: "Asgari ücret 20 bin lira da olsun diyebilirim ama işverenin ödeyebileceği bir rakam olması lazım. Kamuoyundaki asgari ücret söylentileri gerçeği yansıtmıyor."
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin: "Asgari ücret 20 bin lira da olsun diyebilirim ama işverenin ödeyebileceği bir rakam olması lazım. Kamuoyundaki asgari ücret söylentileri gerçeği yansıtmıyor."
Politika 13.10.2022, 12:08
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin: "Asgari ücret 20 bin lira da olsun diyebilirim ama işverenin ödeyebileceği bir rakam olması lazım. Kamuoyundaki asgari ücret söylentileri gerçeği yansıtmıyor."