Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan: "Türkiye Yüzyılı’na yakışacak bir sosyal güvenlik sistemini, yeni hizmet modellerini hayata geçirmek için gayret edeceğiz."
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan: "Türkiye Yüzyılı’na yakışacak bir sosyal güvenlik sistemini, yeni hizmet modellerini hayata geçirmek için gayret edeceğiz."
Politika 05.06.2023, 11:58
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan: "Türkiye Yüzyılı’na yakışacak bir sosyal güvenlik sistemini, yeni hizmet modellerini hayata geçirmek için gayret edeceğiz."