Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan: "Çalışma hayatımızda koruyucu ve önleyici hizmet ve politikalara daha çok yer vereceğiz. İş sağlığı ve güvenliği, çalışan hakları konusunda aktif çalışmalarda bulunacağız, çalışanlarımızın haklarını korumaya devam edeceğiz."