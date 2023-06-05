Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan: "Çalışma hayatımızda koruyucu ve önleyici hizmet ve politikalara daha çok yer vereceğiz. İş sağlığı ve güvenliği, çalışan hakları konusunda aktif çalışmalarda bulunacağız, çalışanlarımızın haklarını korumaya
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan: "Çalışma hayatımızda koruyucu ve önleyici hizmet ve politikalara daha çok yer vereceğiz. İş sağlığı ve güvenliği, çalışan hakları konusunda aktif çalışmalarda bulunacağız, çalışanlarımızın haklarını korumaya devam edeceğiz."
Politika 05.06.2023, 12:03
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan: "Çalışma hayatımızda koruyucu ve önleyici hizmet ve politikalara daha çok yer vereceğiz. İş sağlığı ve güvenliği, çalışan hakları konusunda aktif çalışmalarda bulunacağız, çalışanlarımızın haklarını korumaya devam edeceğiz."