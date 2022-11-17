Son Dakika
Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı Eroğlu: “Artan siber riskler sigortanın önemini de artırıyor”
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin: "Türkiye’nin çözülemeyecek hiçbir sorunu yoktur"
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bİlgin, ’İstihdam, Eğitim ve Sosyal Politikalar Sektörel Operasyonel Programı (İESP SOP) Projeler Fuarı’na katıldı.
Politika 17.11.2022, 11:53
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bİlgin, ’İstihdam, Eğitim ve Sosyal Politikalar Sektörel Operasyonel Programı (İESP SOP) Projeler Fuarı’na katıldı.