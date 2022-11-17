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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin: "Türkiye’nin çözülemeyecek hiçbir sorunu yoktur"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bİlgin, ’İstihdam, Eğitim ve Sosyal Politikalar Sektörel Operasyonel Programı (İESP SOP) Projeler Fuarı’na katıldı.

Politika 17.11.2022, 11:53
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin: "Türkiye’nin çözülemeyecek hiçbir sorunu yoktur"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bİlgin, ’İstihdam, Eğitim ve Sosyal Politikalar Sektörel Operasyonel Programı (İESP SOP) Projeler Fuarı’na katıldı.

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