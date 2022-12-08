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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, EYT ilgili olarak, “Tüm çalışmayı tamamlayınca Meclis’le paylaşacağız. En kapsamlı düzenlemeyi yapacağımızdan kimsenin endişesi olmasın” dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, EYT ilgili olarak, “Tüm çalışmayı tamamlayınca Meclis’le paylaşacağız. En kapsamlı düzenlemeyi yapacağımızdan kimsenin endişesi olmasın” dedi.

Politika 08.12.2022, 23:17
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, EYT ilgili olarak, “Tüm çalışmayı tamamlayınca Meclis’le paylaşacağız. En kapsamlı düzenlemeyi yapacağımızdan kimsenin endişesi olmasın” dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, EYT ilgili olarak, “Tüm çalışmayı tamamlayınca Meclis’le paylaşacağız. En kapsamlı düzenlemeyi yapacağımızdan kimsenin endişesi olmasın” dedi.

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