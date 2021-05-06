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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, Büyükelçi Meyer-Landrut ile görüştü
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Avrupa Birliği Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut ile bir araya geldi.
Politika 06.05.2021, 18:52
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Avrupa Birliği Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut ile bir araya geldi.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Avrupa Birliği Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut ile bir görüşme gerçekleştirdi. Yapılan görüşmede korona virüs salgının çalışma hayatına etkileri ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının, AB programları kapsamında yürüttüğü çalışmalar ele alındı.