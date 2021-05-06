Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, Büyükelçi Meyer-Landrut ile görüştü

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Avrupa Birliği Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut ile bir araya geldi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Avrupa Birliği Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut ile bir görüşme gerçekleştirdi. Yapılan görüşmede korona virüs salgının çalışma hayatına etkileri ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının, AB programları kapsamında yürüttüğü çalışmalar ele alındı.