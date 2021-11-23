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MSB: "Teröristle mücadelemiz aralıksız devam ediyor. Kahraman Komandolarımız, Barış Pınarı bölgesinde üç ve Zeytin Dalı bölgesinde bir olmak üzere saldırı hazırlığındaki 4 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi."
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, asgari ücret görüşmelerinin ay sonunda başlayacağını belirterek, ”1 -2 haftada bitiririz” dedi
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, asgari ücret görüşmelerinin ay sonunda başlayacağını belirterek, ”1 -2 haftada bitiririz” dedi
Politika 23.11.2021, 10:15
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, asgari ücret görüşmelerinin ay sonunda başlayacağını belirterek, ”1 -2 haftada bitiririz” dedi