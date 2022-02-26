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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin Akşehir’i ziyaret etti

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ve eşi Zekiye Bilgin, Konya’nın Akşehir ilçesini ziyaret ederek şehrin tarihi ve kültürel mekanlarını gezdi. Bakan Bilgin’in gezisine Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya ve eşi Ayşegül Akkaya da eşlik etti.

Politika 26.02.2022, 21:53
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin Akşehir’i ziyaret etti

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ve eşi Zekiye Bilgin, Konya’nın Akşehir ilçesini ziyaret ederek şehrin tarihi ve kültürel mekanlarını gezdi. Bakan Bilgin’in gezisine Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya ve eşi Ayşegül Akkaya da eşlik etti.

Ziyaretine ilk olarak restorasyonu tamamlanan tarihi kiliseden başlayan Bakan Bilgin, kilise hakkında Belediye Başkanı Salih Akkaya’dan bilgi aldı. Daha sonra Akşehir Belediyesi tarafından restorasyonu tamamlanan tarihi hamama geçen Bakan Bilgin ve beraberindekiler, yapıda incelemede bulundu. Hamamın ısıtma sistemini gösteren ve tabanı camlı kaplı olan alanda Başkan Akkaya’dan bilgi alan Bakan Bilgin, güzel bir eserin tarihe tekrar kazandırıldığını ifade etti. Bakan Vedat Bilgin Akşehir ziyareti kapsamında Akşehir Belediyesi tarafından restorasyonu tamamlanan Nasreddin Hoca Evi’ni de ziyaret etti.

Nasreddin Hoca Evi ziyareti sonrasında Akşehir ziyareti ile ilgili bir değerlendirmede bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, “Akşehir’i bu kadar kısa bir zamanda ziyaret edebilmek çok zor. Çünkü bu ziyaret eksik kalır. Akşehir; Tarık Buğra’nın Küçük Ağa romanında okuduğum ve anlattığı Akşehir. Tabii o zamanın Akşehir’i ama manevi ortamı olarak Akşehir’e bütünüyle nüfuz etmiş bir yazarın kaleminden öğrenmek çok güzel bir şeydi. Onun izinden sürerek bugün Sultandağı’nın eteğine gittik. Başkanımız da sağ olsun bize eşlik etti ve Akşehir’in yaşayan tarihsel, kültürel kent dokusuyla sembolik konaklarını, yerlerini bize gösterdi. Bu kent dokusunu ayağa kaldırmak, ona çağdaş imkanlarla, teknolojiyle, mimarlıkla, belediyenin gücüyle el vermek, destek vermek fevkalade önemli. Çünkü bu tarihsel mirası iancak modern hayata taşıdığımız, canlı hayatın içine soktuğumuz zaman sadece bir kültürel zenginlik olmaz, yaşayan bir kültüre dönüşür. Bu bakımdan da başkanımızı tebrik ediyorum, kutluyorum. Bizi Nasreddin Hoca’mızla Tarık Buğra’ya bağlayan bir yolu böylece açık tutuyor. O bakımdan da kendisini tekrar kutluyorum” dedi.

Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya da Bakan Bilgin’in Akşehir ziyaretinden çok memnuniyet duyduklarını ifade ederek, “Sağ olsun zaman ayırdılar, çok kısa bir Akşehir gezintisi yapma fırsatı bulduk. Ama kendileri Akşehir’e gelmeden de değerli Akşehirli Yazarımız Tarık Buğra’nın kaleminden Akşehir’i tanımış. Bu bizi ayrıca mutlu etti. Yine hemşehrimiz Prof. Dr. Doğan Ergün Hocamızın anlatımından Akşehir’i tanımış. Bugün de o anlatıları yerinde görme fırsatı oldu. Tabii zaman yeterli olmadığı için her yeri gösteremedik, inşallah bir başka gelişlerinde Nasreddin Hoca’mızın türbesini, Yıldırım Beyazıd Hanın vefat ettiği yeri, Tarık Buğra’nın yaşadığı yeri, diğer müzelerimizi ki Türkiye’de 3 tane müzesi olan tek ilçeyiz, oraları da kendilerine göstermek arzusundayız. Tekrar teşrifleri için kendilerine çok teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Bakan Vedat Bilgin son olarak Akşehir’in tarihi evlerinin bulunduğu sokakları gezerek burada hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra şehirden ayrıldı.

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